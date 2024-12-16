「南機場」陽春麵+乾麵只要45元！ 她讚抗通膨佛心店家：這價格沒什麼好挑
＊原文發文時間為12月15日
抗通膨的佛心店家
昨晚到南機場夜巿，本來要去阿男麻油雞看看有沒有什麼想吃的。
經過隔壁一家無名麵店，看到很多人排隊，我好奇看了招牌，下巴差點沒有掉下來。
店家賣的麵好便宜啊！
賣價好像是20年的價格，陽春麵、乾麵、粿仔等都20元，我下意識也跟著排隊。
第一次買不知道吃什麼，於是問排在後面的媽媽店家的拿手菜是什麼？媽媽回：「賣的很便宜，你點什麼都好吃。」
我們買了陽春麵、乾麵，我不知道為什麼老闆結算是45元。
雖然味道一般般，不過這價格真的沒什麼好挑的！
這年頭什麼都漲，店家即使漲到一碗30元以上，相信還是會有很人買，但店家仍堅持賣20元，用行動默默支持一般百姓抗通膨，很棒！
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