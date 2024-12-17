抓漏工程費用怎算？營建防水技術協進會：含工帶料為業者工資的2至4倍

一般抓漏止漏工程難以做單價分析。臺灣營建防水技術協進會提供了一個較易為一般消費者了解的計價方式：含工帶料為業者工資的２至４倍。

舉例來說，業者為你家的抓漏止漏工程預計施工2天，每天出工2人，則總共出工數為4人工。以現在技術工的工資為每人工3500元計算，則該工程的合理費用在2萬8000元至5萬6000元之間。

業者工資2倍：3,500 × 4 × 2 = 28,000元

業者工資4倍：3,500 × 4 × 4 = 56,000元

地下室外牆漏水如何根治？

都會區建案大多以連續壁做為開挖施工時的擋土措施，和完工後地下室的外牆。連續壁是沿著地下室周圍一片片施工後，相連接而成的鋼筋混凝土壁體，因此稱為連續壁。施工時沿著開挖範圍四周，從地表往下挖掘深槽溝，灌注穩定液以防止槽溝兩側土壤坍塌，再放置鋼筋籠並澆灌混凝土。

（本文出自《尋找安全的家》) 由於連續壁不同施工單元間有接縫，日後地下連續壁外土壤中的地下水，很容易沿著接縫滲入地下室。而且混凝土是在穩定液中澆灌，品質控制不易，經常發生包泥、塌孔等缺失，使得混凝土壁體水密性不佳。這些原因都使得地下室外牆漏水成為普遍的現象。

國外一般只將連續壁當作地下室開挖的臨時擋土措施，並不做為永久外牆，因此會在連續壁內側再築一道鋼筋混凝土結構牆，稱為「複壁」。連續壁若漏水，可經由連續壁與複壁間的截水溝引導排放。

國內建案為了停車位，對於地下室內的空間錙銖必較，因此直接將連續壁做為永久外牆，內側不再施建一層複壁，導致地下室外牆（連續壁）漏水常成為困擾大樓住戶的問題。

若地下室外的土壤地下水位高，連續壁漏水很難根治，若室內空間允許，施建一層複壁以截水溝引導排放，才能徹底解決問題，否則只能反覆進行止漏工程，減少漏水率。

止漏對策一般可先灌注發泡樹脂或急結水泥止漏，再於壁面塗布矽酸質防水劑，藉著矽酸質防水劑中的活性矽滲入連續壁內，搶先與混凝土中的鈣離子發生反應，生成樹枝狀結晶體，填充於連續壁內的孔隙及裂縫中，達到內部阻水、減少漏水量的效果。

安全宅要點

1. 房屋漏水問題高居買賣糾紛第一名：老屋多少會有裂縫或滲水等瑕疵，購屋時最好避免裝潢屋，並且先評估是否可能自行修復。

2. 外牆漏水問題要徹底解決，必須從牆外重新做好防水：想根絕壁癌問題，必須從受水淋的一側將水完全堵死。局部的漏水和壁癌問題，才有可能從室內尋求解決方法。

3. 天花板漏水不一定是樓上的責任：雨水排水管、大樓公共管道內的管路破裂或堵塞，也可能是漏水源頭。建議先記錄、拍照或錄影，然後與樓上鄰居溝通，找師傅抓漏。

4. 漏水訴訟費用往往比漏水修繕更昂貴：天花板漏水問題導致訴訟時，若樓下鄰居勝訴，樓上住戶除了必須雇工修繕外，還必須負擔鑑定費、訴訟費及樓下鄰居的求償，這些費用相加起來往往數倍於處理漏水問題的修繕費。

（本文出自《尋找安全的家》 作者：蔡榮根 )