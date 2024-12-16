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沒錢硬要？他批年輕人愛「全額貸」買車 過來人曝理財法：現金可滾錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友質疑年輕人為何要「全額貸款」買車。示意圖／Ingimage
一名男網友質疑年輕人為何要「全額貸款」買車。示意圖／Ingimage

為了買車，許多人會選擇「貸款」。一名男網友發文，他在科技業上班，廠裡來的新員工只是大學剛畢業，卻為了買中古車「全額貸款」，即使負擔不起也要買車的做法，讓他忍不住質疑：「為什麼年輕人喜歡全額貸呢？」

一名男網友在Dcard發文，表示他在南部科技業組裝廠上班，做二休二，目前是小主管，收入還不錯的關係，沒有買車、買房，一年能夠存70到80萬，加上股市增長，生活還算滋潤。但近日廠裡來了幾個大學剛畢業的新鮮人，才工作兩三個月，竟然馬上「全額貸」買中古車。

原PO表示，他問那些年輕人為何貸款買車，回答幾乎都是「有車好出遊」、「載女友有面子」、「虛榮心爆表」等回答，而問他們月付金及車價，都是月繳1萬，加上油錢、稅金、保險，利率加上去更讓那些年輕人根本無法負擔，因此原PO質疑：「為什麼有些年輕人都喜歡做超出自己能力的事呢？」

此文一出，不少網友認為「及時行樂」沒不好，原PO管太多了，「7年車貸繳完後剛剛好身上一無所有，但這7年我可以過得很快樂」、「人各有志，反正也只能活一回，及時行樂也沒什麼不好的」、「人生苦短，即時行樂」。

也有網友分享自己的理財方法，「全額貸又怎樣？我第一台車到現在第七台，從來沒現金買過，我寧願現金留在身上去滾錢，等到要換車再拿一小部分現金去結清而已」、「看薪水與自己平常的固定開銷，我平常物慾極低，頭期丟車價一半，車貸+車位月繳1萬，還能付孝親、存到錢。車況良好，錢算清楚就好」。

新鮮人 理財 買車

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