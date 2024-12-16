鄰居為天花板漏水不惜對簿公堂 鑑定費及檢測費高達11萬、修繕費僅5萬

大樓或公寓屋內天花板漏水，往往造成樓上樓下鄰居糾紛，甚至對簿公堂。老舊房屋浴室及陽臺地面防水層老化，或埋設於天花板內的水管破裂，都可能造成樓下鄰居天花板漏水。

有些住戶對於樓下天花板漏水問題，擺出事不關己的態度，逼得樓下鄰居不得不訴諸公堂，若訴訟結果樓下鄰居勝訴，樓上住戶除了必須雇工修繕外，還必須負擔訴訟費，以及樓下鄰居對鑑定費、律師費和屋內損壞的裝潢、家具費用等的求償，這些費用相加起來，往往數倍於處理漏水問題的修繕費。

例如結構技師公會曾經受理一件法院鑑定案，處理三、四樓間天花板的漏水糾紛，光鑑定費及檢測費即高達11萬3000元，鑑定結果為四樓的熱水給水管漏水，需由四樓住戶負責修繕，但修繕費僅需5萬4000餘元。由此可見，遭遇漏水，以同理心與鄰居共同尋找原因和協商解決之道，才是正確的做法。

（本文出自《尋找安全的家》) 民眾若發現家裡天花板漏水，也不必先入為主，認為一定是樓上鄰居的責任，埋設於柱內的雨水排水管、大樓公共管道內的管路破裂或堵塞，也可能是源頭。

建議先記錄漏水開始發生的時間，逐日描述漏水狀況並拍照或錄影，這有助抓漏時找到漏水源頭，然後與樓上鄰居溝通，找師傅入內勘查及抓漏。樓上住戶也不要拒絕樓下鄰居入內勘查及抓漏，以免將來付出更大的代價。

抓漏結果若確認樓上住戶有責任，依據《公寓大廈管理條例》規定，有各種不同狀況的處理及修繕費用分擔比例。例如，五樓住戶天花板滲水，經調查是五、六樓之間的管線出問題，修繕費應由五、六樓住戶一起分擔。

如果漏水原因來自牆壁內的管線，則修繕費由牆壁兩側的鄰居共同分擔。但如果漏水不是因管線自然老化、鬆脫所造成，可歸咎於某一戶鄰居，例如因裝潢、排水孔堵塞不清理，或住戶專用管線漏水等，就應該由造成問題的住戶單獨負責。

俗話說：「醫生驚治嗽，土水師傅驚抓漏。」常可見找了師傅來抓漏修繕，結果還是漏。對於常見的管線破損或防水層失效漏水，建議可依下列步驟自行初步檢測，再找專業的抓漏師傅來處理。

1.先觀察漏水是持續性還是間歇性：若是24小時持續漏水，一般是冷熱水管這類給水管漏水，因為管內一直有水。若是間歇性漏水，則可能是排水管、糞管或地板防水層破裂。

2.判斷是熱水管或冷水管漏水：先將熱水器的進水閥關閉，打開熱水龍頭將水漏光，觀察一個晚上有沒有漏水，如果漏的速度變慢或沒漏，就可確認是熱水管漏水。如果還是持續漏水，到頂樓從水表總開關關水，若關掉後不漏，就是冷水管漏水。

3.如果有人洗澡時才漏水：可能是排水管或地板防水層破裂。針對排水管是否漏水的測試，可分別在浴室馬桶、面盆、浴缸及地板排水孔持續注入添加顏料的水約30分鐘，觀察有顏色的水是否滲漏至漏水處。此方法也可用來測試廚房洗槽的排水管是否漏水。

4.測試是否因浴室地板防水層破裂而漏水：可用膠帶把地板排水口封死，將浴室地板放滿水至門檻後進行觀察，如果漏水狀況更嚴重，那就是地板防水層破裂。若是屋頂在下雨天時才漏水，也可用同樣方法進行測試。

以上只是初步找出漏水的可能原因。自行初步測試之後，再找廠商來抓漏，可以避免抓漏廠商誤判，愈抓愈漏，花了錢卻解決不了問題。

不管是冷熱給水管或排水管漏水，還必須找到水管破裂或接頭鬆脫的地方，這有賴專業廠商借助儀器來檢測。一旦找到漏水的源頭，可將暗管改為明管，或鑿除樓板、牆壁，將破損處加以修復，最能確保補漏成效。

若不願意採用上述方式，有些專業廠商提供「用加壓方式在管線漏水處灌注水性樹脂的補漏工法」，可慎選有經驗、實績，又願意提供較長保固期限的廠商，試試看成效。

若測試結果是浴室地板防水層的問題，敲除地磚重做防水層再復原，是徹底解決問題的方法。若浴室空間過大，改採乾溼分離方式，做好淋浴間或浴缸的排水系統，或許可避免敲除地磚重做防水層的補漏方式。

（本文出自《尋找安全的家》 作者：蔡榮根 )