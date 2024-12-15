串供與妨礙司法…她深信甘迺迪總統遇刺「誤信」社群遭朋友家人排擠

面對社會排擠，人們可能有兩種反應：如果不是因此下定決心變得更善良、更高尚、更仁慈，就是變得更糟糕，想要挑戰世界，並做出比原先更惡劣的事。面對如此汙名，後者是目前最常見的反應。 —約翰•史坦貝克（John Steinberk），《罐頭廠街》（Cannery Row）

「社會元素」推波助瀾

無庸置疑，人類最顯著的一項特徵就是天生偏好社交。無論是作為人類這個物種，或是人類當中的個體，這種偏好都深深刻在我們的本質當中。我們在世界上走跳的同時，都是大大小小、無數社交圈的成員，這些社交圈包括家庭、朋友群、學校、當地社區、宗教團體、運動隊伍、俱樂部、公司、政黨與國家等。

當然，還包含今日社會不可或缺的各種線上團體或網路社群。終其一生，我們的身分、行為與信念都受到周遭人們所影響。所以，如果我們之間有些人改變信念，落入錯誤信念的漏斗，社會元素在其中扮演要角，也就不令人意外。

我將社會元素列在錯誤信念漏斗的第四個項目，是為了有條不紊的探索一些概念。但事實上，社會元素會和其他元素產生交互作用，在人們落入錯誤信念漏斗的整個過程中發揮影響力。宏觀來看，我們可以認為社會元素會在下列三個過程中推波助瀾。

第一個過程是吸引人們開始邁入錯誤信念的漏斗；第二個過程是讓人持續接觸錯誤信念；第三個過程，則是加速人們沉淪，鞏固他們對錯誤信念的支持，並且讓他們在錯誤信念次文化中更加投入，我們將在下一章中討論這個過程。

第一股社會吸引力

社會元素的第一個作用就是發揮吸引力，將人們引導到錯誤信念的漏斗當中。驅動人們踏上第一步的原因，是對於社會歸屬感的強烈需求，以及缺乏歸屬感時心理健康所遭受的打擊。

（本文出自《誤信: 為什麼理性的人會相信不理性的事》 各位是否曾經感覺到，學校裡比較酷的那群同學刻意避開你，或是擔心在組隊時留到最後才被挑選到？你是否曾經發現自己在做一些根本不想做的事，例如抽菸或捉弄同學，就只是為了得到別人的接納？成年後的你是否曾經假裝喜歡同事，只是為了讓他們在下班後也能邀請你去喝一杯？或是你在社群媒體上張貼了一些東西，結果只有老媽按讚，因此覺得很不開心？

如果你有過上述感覺，那麼你已經很熟悉這種人性普遍對歸屬感的需求，以及對社會排擠的恐懼。如同社會科學研究揭櫫，這是一種非常強大的力量。我們很快會討論到相關的論文結果，但首先請各位思考看看，「歸屬」和「排擠」這兩種相對的力量，究竟如何讓人開始邁入錯誤信念的漏斗。

她懷疑甘迺迪遇刺不尋常

想像有一名年輕女性叫作克蘿依（Chloe），她對世界目前的狀態感到很有壓力又焦慮，同時她的生活中也遭遇到一些困難。她一直對政府感到懷疑（她的理由充分，我們等一下再說），而且還發現，政府在新冠疫情期間推動的各種限制令，都讓人困惑且挫折。

某天，她看到朋友的朋友在臉書上分享的一段影片，暗示政府對甘迺迪總統遇刺事件有所隱瞞。她很好奇，因為自從在學校讀到甘迺迪總統的事蹟後，她覺得這輩子甘迺迪總統給她的啟發，遠遠大於其他所有的美國總統。她被甘迺迪的年少有成與理想主義所吸引，覺得他英年早逝而未能為國家帶來更激進的改革，非常令人遺憾。

克蘿依又看了更多相關影片，開始對學生時期至今聽到的種種說法產生疑心。刺殺事件發生時，她甚至還沒有出生，但她父母倒是經常提起這件兒時難忘的大事。

和許多美國人一樣，她的父母也清清楚楚記得，他們在何時、何地聽到這個不幸的消息。現在克蘿依開始懷疑，父母與學校老師是否只是重複新聞裡呈現的「官方版」故事，這個版本掩蓋了事實的真相。

她提「陰謀論」被家人朋友嘲笑

說不定是中情局或政府保守人士，不喜歡甘迺迪總統的激進理念，才策劃出這起陰謀？她甚至在家人與朋友面前，提過好幾次這樣的陰謀論。人們不安的笑了出來，有些朋友甚至開始小小揶揄她：「接下來要說什麼，錫箔帽嗎？」朋友和家人嘲笑她的程度可能很輕微，但她卻感覺非常強烈，比實際上更嚴重許多。

沒有人對她惡言相向，也沒有人刻意不接她的電話，但她卻隱約感受到，自己不再屬於這個群體。同時，她在網路上遇到一些志同道合的朋友鼓勵她追尋真相，這群人不會敷衍打發她所關心的事，也不會在背後嘲笑她。

在這個例子當中，我們顯然可以看到，克蘿依會將自己的社交能量引導到其他地方。她可能會逐漸疏遠親友，花更多時間和支持她的人在一起。因為她所感到不安的事，這些人會給予認同，親友卻是嘲笑奚落。

儘管她的信念才剛剛形成，但她會被吸引到這群信念相同的群體中，也是合情合理。他們在這裡提供的社會支持，讓她找到了歸屬感。克蘿依發現，自己站在拔河比賽的中心點，左右兩邊都在用力拉扯她。

信念相同的群體讓她有歸屬感

一邊是她原來的家人與朋友，另外一邊是她剛認識不久的錯誤信念社群。在她落入錯誤信念的漏斗前，家人與朋友這邊的拉力非常強大，而另外一邊的力量甚至根本不存在。但是，當她開始踏上落入錯誤信念漏斗的旅程後，她倍感壓力、覺得受到不公平的對待，也開始接觸到新奇有趣的假消息，她和錯誤信念社群之間的繩索出現了。

這時候，由於家人與朋友開始嘲笑她、忽視她，她覺得遭到排擠，於是這一邊的拉力就慢慢減弱。她覺得遭到親友拒絕的說法，其實有點言過其實，但這種感受的確力量非常強大。她發現自己正逐漸靠向沒那麼痛苦的另外一邊。

克蘿依這群新朋友讓她覺得自己很聰明、有獨立思考能力且反抗威權。她開始和他們談論各種話題，像是串供與妨礙司法、神祕死亡事件、偽造證據與子彈軌跡等。她從沒想過自己會得知這麼多和歷史與彈道學相關的事。她覺得自己學到很多別人沒有的知識，而她是少數知道真相的人。這對她而言，有一種奇怪的吸引力。克蘿依和這群人的連結逐漸加強。

逐漸向「錯誤信念」靠攏

她向這些社會關係靠攏，彌補她在家人和朋友那邊失去的社會支持。當她的錯誤信念愈來愈根深柢固，家人與朋友也就離她愈來愈遠。這時，克蘿依感受到的排擠就不再是言過其實。

她親友真的對她迷戀甘迺迪總統遇刺的故事，感到既挫折又憤怒，也覺得她在網路上分享的圖文很冒犯。他們不想繼續浪費時間，聽她說那些陰謀論。

在網路時代，我們可以輕易想像到，這種過程將如何展開，以及克蘿依會多快發現自己身處在全新的社交天地裡。當她的貼文愈來愈得不到家人與朋友的支持，同時則獲得愈來愈多錯誤信念社群的「讚同」與正面回饋，她慢慢的改變了。她把注意力移轉到這群新朋友身上，也投入更多時間在可以獲得社群認同的活動上。

儘管社群媒體會加速人們落入錯誤信念漏斗的過程，但是這樣的過程並非網際網路的產物。在面對面建立社會關係的社會當中，人們也會轉移陣營，而且過程大致上相同，只是過程沒那麼激烈、也比較緩慢。

在另一個時代裡，克蘿依還是會慢慢認識新朋友，也會比較慢接觸到新的想法，但是她比較不可能離開以前和親朋常去的酒吧與教堂，改上不同的教堂或是去陌生的酒吧。

（本文出自《誤信：為什麼理性的人會相信不理性的事》 作者：丹．艾瑞利 譯者：吳鄭重 )