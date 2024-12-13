三個因素 助漲2025年科技股攻勢
今年又是科技股豐富的一年，在過去十年，除了2022年疫情攪局，科技股和大盤的競逐有望迎接第九年的勝利，富蘭克林坦伯頓科技基金經理團隊預期，三大因素支撐科技股有望維持強勢地位，包括生成式AI採用率曲線穩定上升、科技七雄以外的科技股獲利成長軌跡改善、估值仍合理。
生成式AI：2025年更多採用意味著更多受惠者
生成式AI可說是2024上半年科技股漲勢的重要推手，但近來市場也不乏質疑AI是否以及何時能創造真正的經濟價值。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯（Jonathan Curtis）指出，AI長期潛力無庸置疑，好比2000年代末到2010年代的行動裝置與雲端運算發展軌跡一般，基礎技術通常需要數年時間才能證明其全部價值。
AI在創造最大價值的進程上仍存在一些暫時性障礙，不過現階段已見到有管理數位工作流程的軟體公司花了整個2024年時間來建立AI功能，協助客戶提高工作效率，此情況將延續至2025年。
現實生活許多地方已有「AI代理」的痕跡，在工作上，客服人員可藉此分析客戶消費歷程並自動選擇和發送刺激銷售的個人化電子郵件；在家中，可以幫助規劃和預訂旅程，輔導孩子數學，制定每週家庭飲食及採買等計劃且變得更有能力「推理」複雜問題。經理團隊預期， AI驅動的應用程式將在工作和家庭中滲透更廣，2025年AI受益者一籃子股票將比今年更廣泛。
科技七雄外的科技股獲利成長軌跡正在改善
企業獲利強勁成長支撐，科技七雄持續領先，但其他科技企業2025年可望迎頭趕上，在降息啟動、大選結果底定、川普的降低企業稅與放鬆監管等政策預期，將刺激企業IT支出、恢復投資。
富蘭克林坦伯頓科技基金的配置已率先反應對廣泛科技股的樂觀期待，投資組合不只有熟知的科技七雄，還包含其他成熟與新興的上市公司與未上市公司，同時秉持長期持有策略，有助於更全面地參與科技當前契機與未來的生機。
科技股的估值仍合理
科技股經過兩年強勁表現，部分投資人會有是否有追高的疑慮，富蘭克林坦伯頓科技基金團隊認為，目前MSCI世界科技指數的本益成長比(PEG)僅略高於五年平均，代表儘管近期表現凌厲，一旦把估值和企業獲利成長掛鉤再看長期成長性和企業內涵，現階段的估值並不算高。
富蘭克林坦伯頓科技基金著眼於創新投資，2024年乃至於未來十年科技領域的成長潛力仍令人雀躍，期間的震盪並無損於經理團隊對科技股長期投資價值的看法。
<本文不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱。
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