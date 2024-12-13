單親爸爸年收80萬！如何用保險金信託守護兒子未來？

「爸爸，萬一你不在了，我該怎麼辦？」

一天晚飯後，8歲小明盯著電視裡孤兒艱苦生活的劇情，忽然抬頭問道。阿強愣了一下，笑著輕拍他的頭：「臭小鬼，才幾歲就想這麼遠！放心，你老爸我早準備好，就算我不在，你也照常吃香喝辣。」小明一臉疑惑？

阿強笑著再說：「你爸爸我呢，早買了保險並且幫它上一道堅固的鎖。」

原來阿強在小明出生時，就購買月繳5,000元投資型保單，其中壽險設500萬元，另外附加1,000萬元意外險，並指定小明為受益人。

年收入80萬阿強，作為家中獨子，父母早逝，無兄弟姐妹的單親父親，他深知自己是小明唯一的依靠，擔心自己在孩子成年前意外離世，雖然小明可以繼續住阿強留下房產中，但法律上第一順位監護人是前妻，她有可能濫用這筆保險金，導致小明未能得到應有的保障，畢竟這樣的情況其實並不少見。

另外阿強也思考：「即使小明成年了，保險金一次性支付，小明真的能妥善使用嗎？」帶著這些憂慮，阿強找上我諮詢，經過溝通，選定通過保險金信託，幫這筆保險上一道鎖，為孩子的未來築起穩固的保護傘。

阿強用保險金信託三大優勢達成目地

阿強選擇保險金信託，不僅實現孩子教育與生活費用不中斷、專款專用的財務目標，更能有效防範財產糾紛，全方面保障孩子的未來。透過信託，他利用以下三大優勢打造出最貼合需求的規劃：

1、專款專用與分階段撥款

阿強在信託條件中明確規定，資金用於教育與基本生活需求。如教育支出採分階段撥款，避免一次性給付導致資金過早耗盡，並預留緊急備用金應對突發狀況。

2、彈性與客製化設計

信託條款根據小明的成長階段靈活調整。前期重點支援教育與基本生活，後期則著重於職涯發展或額外需求，確保資金在不同時期發揮最大效益。

3、專業管理與監督

阿強選擇信譽卓著的銀行信託機構管理資金，並指定可信賴的親友作為監察人，確保資金運用透明安全，真正用於孩子的未來。

阿強保險金信託規劃的兩個關鍵階段

第一階段

如果阿強在小明22歲前過世，也就是小明還在求學階段，信託的重點放在小明的教育與生活保障。

國小、國中、高中階段：每年撥款25萬元（含學費、學習支出、生活費）。 大學階段：每年撥款40萬元（含學費、生活費）。 生活費：將視實際需求彈性調整。

第二階段

如果阿強在小明22歲後過世，也就是小明大學畢業後，信託的重點放在小明的職涯啟航支持。

創業或首次購房基金：300萬元。 生活補助：每月2萬元。 重點：培養小明獨立工作和生活能力。 當信託資金用盡，鼓勵小明靠自己發展。

保險金信託流程

1、建立保險及信託契約

阿強（要保人）先與保險公司簽約保單（即500萬壽險投資型保單，附約1000萬意外險），同時以小明（保險金受益人為小明，小明未成年由爸爸為法定代理人代理）的名義，透過法定代理人身份，與銀行或信託業者簽署信託契約，並在保單批註信託條款，確立信託架構。

2、理賠啟動，信託啟動

當保險事故發生後，保險公司將理賠金直接匯入信託專屬帳戶，信託計劃正式啟動，確保資金安全妥善管理。

3、資金管理與執行

信託機構依契約內容管理資金，按約定條件分階段撥付給受益人，並提供定期報表，確保資金運用透明且符合契約目的。

4、信託結束

直到信託帳戶歸零，結束信託計劃。

單親爸爸的現實：愛與責任的平衡

阿強看重保險金信託的彈性與客製化優勢，他了解需要支付額外的信託管理費，但能實現更細緻的規劃，確保理賠金真正用在小明需要的地方。所以阿強仍然堅定選擇此規劃。

阿強的保險金信託不僅是財務規劃，更是一份父愛的延續。透過精心設計的信託機制，他為小明築起了堅實的成長與發展防護網，無論未來發生什麼，小明都將擁有追夢的資源和支持。

即使是年收入有限的單親爸爸，也能透過保險金信託，為孩子創造一個穩固的未來。這不僅是一份財務規劃，更是對兒子小明的愛與承諾。

如果你也想為孩子準備這樣的保障，歡迎諮詢我，為他們的未來多一份安心！