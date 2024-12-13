扛雙貸…月收25萬雙薪家庭不敢花錢喊「拮据」 網勸1做法善待自己

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友和老公的薪水都很高，但要繳貸款，生活上還是「處處拮据」。示意圖／Ingimage
一名女網友和老公的薪水都很高，但要繳貸款，生活上還是「處處拮据」。示意圖／Ingimage

如果擔心自己的錢不夠用，又或是有存錢的打算，做「資產配置」是好選擇。一名女網友發文，稱她和老公的薪水都很高，存款加起來800萬，但要繳房貸和車貸，因此生活上還是感到「處處拮据」，想請教網友如何調整這種花錢心態。

一名女網友在Dcard發文，表示她和先生32歲，有一個2歲的小孩，她的月收入15萬，先生10萬，存款共有800萬元，但30年房貸每月要繳5萬，5年車貸每月要繳1萬2，導致她即使收入還不錯，生活上還是「處處拮据」。

原PO表示，尤其是有小孩之後，不想給小孩錯誤的金錢觀念，但又不知道如何調整，例如去餐廳吃飯800元覺得小貴，出去玩一間房6000以上就捨不得，會很糾結是否要花錢。而原PO同歲的朋友，即使收入較低，吃飯時也不會「顧慮」那麼多，她也很想改變這種拮据的生活態度，活得「灑脫」一點，因此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議可以存「娛樂基金」，「可以試著每個月撥一筆錢出來另外存當娛樂基金或旅行基金，花費就從那扣掉，也好控制預算，金額就抓那種就算花完也不心疼，也不影響生活的」、「固定存一筆錢，再去吃喝玩樂」。

也有網友分享自身的用錢態度，提出建議，「個人收入是你們兩個加起來，沒小孩，一個人住飯店超過兩千覺得好貴，但我還是活得開開心心的，別一直看著別人的生活」、「我們薪水大概你們一半，不會大手大腳花錢，但有時遇到想嘗試或特別想吃的東西就會關掉理智買下去」、「我跟先生的收入加總和你們差不多，月初的時候會先把當月所有必要支出列出來，剩的錢存起來當緊急備用金」。

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