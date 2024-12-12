憂婦被騙300萬…關懷卻被告到金管會！行員無奈自問：命有多賤？

66歲阿姨臨櫃欲領300萬

社會詐騙案頻傳，銀行的行員也扮演關鍵的守門角色。不過近日有名行員在阻詐的過程中，因為客戶跟金融公司借款，要臨櫃領300萬，行員關懷對方後續卻引來家屬無理痛罵並客訴金管會，該行員則氣到覺得自己是「命很賤」的一線行員，貼文亦吸引逾2千多個讚，超過3百則留言持續關注。

原po在Dcard發文表示，一名66歲的阿姨臨櫃來領300萬，原po便開始詢問對方金流相關問題，並問用途是什麼。阿姨則回答因為之前急用錢，所以先跟民間金融公司借款，後來覺得利率太高便先跟朋友周轉，之後打算拿房子來貸款再還朋友錢，阿姨因不時詢問房屋貸款條件所以看起來像真的。

借款公司派人跟來銀行

至於阿姨借款的民間金融公司，當天也有派業務小姐來甚至拿出合約書，上頭都有公司大小章及阿姨個人的章戳，連借款日期、借款金額、還款日期、利率等等都有。原po和主管還查了商工登記確認有此間公司，從事金融貸款行業，但對方業務小姐出示不了證件，表明業內皆用「化名」居多。

除了人證物證俱在，阿姨跟業務小姐在整個等待取款、銀行端在核實的過程中都肩並肩聊天，看起來關係非常好。不過行員因為覺得直接領現金300萬還是太危險，希望阿姨用匯款的，這樣留有單據也可作為還款證明，結果業務小姐馬上跟阿姨說這樣會有稅的問題，而且用匯的金額會比較多。

阿姨女婿狀告金管會

阿姨嫌行員囉嗦仍堅持領現金，最後行員也只能協助領錢，沒想到阿姨的女婿得知此事一狀告到金管會，認為行員疑似勾結詐騙集團，協助騙他岳母的錢，還說高齡領錢不用通知家人嗎？

原po說她真的氣到不行，第一線攔阻詐騙費了那麼多心力，三不五時還要挨客戶罵，被詐騙的人的家人只覺得攔成功是應該，「哈囉，她今天是高齡不是失智欸，你想掌控她，你就去申請監護宣告啊，你岳母的錢說不定沒想讓你知道有多少好嗎，我要怎麼通知你？個資法你不懂是不是？」

文章一出，不少人紛紛留言安慰原po「妳很棒的請放寬心，該做的SOP都依規定執行了，家屬現在只是要找人出氣而已」、「怎麼不怪岳母自己愚蠢又痟貪，轉向怪別人」、「真心覺得以後應該領50萬以上的現金或匯款應該簽切結書」、「容易被詐騙的，都是詐騙集團的幫兇」、「常看到行員關懷領現的客戶，通常每個的反應都是不耐煩，真心覺得行員辛苦了！」

其他人也表示「奧客一定還是會繼續說家人是在話術誘導下，才同意的，千錯萬錯都是妳的錯」、「我朋友是警察，他們說這種事對他們來說都是小巫見大巫，警察苦口婆心的勸還覺得警察在騙他們一樣」、「金管會就是笑話，明顯違法（如詐騙）抓不到，像這種沒有證據的案件卻受理」、「行員真的悲劇啊，完全就是金融業的超商店員啊！」