退休只要存夠錢就好？萊恩列4大「最後悔的事」：定存比不理財還糟、每年都是負報酬

根據內政部發布的最新統計，截至去年底65歲退休年齡人口已達到32萬人，創下近10年來的新高，隨著戰後嬰兒潮世代逐步邁入退休年齡，未來每年會逐步攀升，對於退休這件事，你準備好了嗎？今天我收集了四個退休人士最後悔的事，讓大家提早預防。

1、太晚開始儲蓄

你會不會覺得退休很久以後才會發生，慢慢來沒關係，那你就錯了！

其實我們人一生能賺錢的時間是有限的，假設工作40年，平均年薪100萬，儲蓄率30%，那40年能存下的錢就是40*100*30%=1200萬，差不多買一棟房子之後就沒錢了，更別說要遊山玩水，早點開始準備不會吃虧。

2、沒有長期投資

許多人投資就怕賠錢，那如果我跟你分享一個100%賺錢的秘密，你會不會好奇？答案就是「長期投資」。

時間回到20年，投資了100塊，你猜猜到今天會成長幾倍？會成長3倍。

如果你看台股的長期指數，會看到一條往上的曲線，雖然短期會有波動，但長期來說很難賠錢。

3、投資過於保守

請問最安全的投資是什麼？我想答案應該是「定存」對吧！

但其實定存風險比你想像中的要高，目前一年期的利率大約1.7%，通貨膨脹大約是2%~3%。

也就是說如果你錢放在銀行裡面，每年拿到的就是負報酬，錢會越來越小，所以想存退休金，千萬不要只放定存，那只會讓你離退休越來越遠。

4、保險金額太少

保險是一個很特別的商品，沒用時嫌棄買的太多，有用時嫌棄買的太少，所以常常在老年時才真正意識到，保險買的不夠。

隨著年齡增長，健康問題逐漸浮現，醫療支出也會隨之增加，如果突然生一場大病，那年輕時存的退休金可能就白存了。因此在年輕時就做好保險規劃，才能在退休後安心應對各種突發狀況。

結語：

退休是每個人都無法避免的議題，所以提早開始準備，可以讓你在老年時不會慌張失措。

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