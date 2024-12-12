《「我是有錢人」迷思761》一次領勞工退休金再自行投資，才會領得多！

前幾天，筆者看到一則「新聞」內容指出「若將時間拉長至10年，勞動基金的收益率高達6.74%，較銀行2年期定存利率高出近4倍」。其「言下之意」是說：「將資金自行投入股市」的做法「恐怕並非明智之舉」。

話說屬於三層退休金制度第二層—「企業年金」的「勞退新制」帳戶內退休金，目前是由勞動基金運用局負責投資，並享有2年期定存的法定最低保證收益。其對於一般勞工大眾的最大「好處」便在於：平均收益率低於保證收益，政府仍負責任補貼至保證收益，可以讓勞工無須憂慮虧損問題。

然而，正是這樣的「好處」，反而是筆者比較建議勞工朋友們，可以將自己的勞工退休金「整筆提領出來『自行投資』」，其主要的理由有二：

選擇月領還是一次領？

理由一、勞退並非「活到老，領到老」，只能領到平均餘命。因為依照現行規定，新制勞工退休金的請領資格為年滿60歲且年資達15 年，可選擇「月領」或「一次領」。領取金額依據勞工個人專戶中的累積金額而定，即使選擇月領，領完帳戶資金後便無法再領取。

而根據內政部發佈的統計資料顯示，國人2013年的平均餘命是80.2歲。也就是說，假設一般上班族，若選擇在60歲後「退休」，並開始提領勞退個人專戶裡的錢，就只能選擇分20年提領。

然而，在醫療科技發達與生活水準提高之下，萬一上班族一下子活超過80歲，那之後的生活財務支持，就只剩下三層退休金裡，第一層的「勞保老年年金」（以每年1.55%的年資給付率計算，假設工作滿30年，所得替代率就是1.55%×30年＝46.5%。但因為有薪資最高投保上限，所以，以上高所得替代率，是指「投保薪資在4萬3900元以下（現在的最高級距已是4萬5800元）」者與自行準備的退休金了。

更何況，第一層的勞保老年年金部分，因為受到嚴重少子化、老年化影響（繳保費的人，越來越少；領退休金的人，越來越多），以及原先保費精算的嚴重不足、年化報酬率不高，就算勞保是屬於「隨收隨付」制，只要政府持續撥補稅收進去，就「永遠不會倒」。

勞保老年年金給付比例恐變少

但是，當繳稅的人越來越少之際，就算勞保老年年金的退休後所得替代率，可以有「退休前月薪近5成」的水準，未來政府為了不排擠掉稅收的其他支出，勢必要像之前軍公教退休金改革一樣，將勞保老年年金的給付比例「大幅調降」。如此一來，恐怕將不足以支應正常的退休生活。

理由二、勞退基金資金運用的投報率非常低。儘管勞退基金近10年的投資年化報酬率6趴多，已經是非常不錯的水準了。但是根據相關數據顯示，勞退新制退休基金近5年的年化投資報酬率是6.55%，近10年的年化投資報酬率，就降到只有4.76%。也就是說，一旦勞退基金6%的年化報酬率，將時間拉長為20年或30年，數字絕對會下降更多。

再說了，以目前成立滿20年的台股ETF—0050為例，年化報酬率就有10%左右的水準，幾乎就已經「完勝」勞退基金「10年年化報酬率6.74%」的數字。

建議一次領出來「投資生利」

正因為以上兩大理由，筆者還真的想建議所有符合資格，請領勞退新制退休金的上班族，還不如把這筆退休金「一次提領」出來，再自行投資生利。只不過，在投資標的的選擇上，一定要特別小心謹慎才好。

筆者記得之前，曾有媒體介紹一種勞退的操作方式是：依據勞保局範例，勞工年滿60歲，假設平均餘命23年、利率1.1473%、專戶總額100萬，其可領月退休金為4117元。

假設把這100萬領出來，投資年化殖利率5%的債券型基金或ETF，每月可領4166元，此時僅領取利息，並沒有動到本金，就比勞退月退金本利一起領4117元還要多了。

但是，筆者非常不建議這種方式，因為一來，配息型標的（債券型基金或ETF）的「年化殖利率」，並非保證年年數字相同；二來，「更高的配息」，都有可能「吃到本金」。所以，筆者比較建議以下幾點建議：

買0050市值型ETF讓退休金長大

首先，直接把所有勞退個人帳戶裡的退休金領出，並購買產業及標的數儘量分散的主動型共同基金，或是像0050這樣的市值型ETF，才能讓退休金在「較低的風險」之下「長的更大」。

筆者實際試算過，假設在年化報酬率6%，以及每月同樣提領4117元之下，一次領出整筆100萬元的勞退個人帳戶退休金並投資，可以讓上班族領到100歲時，帳戶裡還剩下近190多萬元；就算年化報酬率只有與定存差不多的2%，也可以讓退休上班族到89歲後才「花光」。

其次，假設上班族60歲後，還有工作能力及收入，暫時不需要花用到這筆錢。其實，也可以考慮將每月可領取的4117元，進行定期定額投資，而不是輕易把錢花掉。如此，才能讓退休金「能夠繼續長大」。

再者，「整筆領，並繼續自行投資」策略，只適合第二層的勞工退休金。目前依照現有制度，上班族退休後，可以有第一層的「勞保老年年金」，以及第二層的「勞工退休金」兩筆錢可領。儘管第一層的「勞保老年年金」，只要符合一定資格，勞工也可以選擇「一次領」。

但是，由於勞保老年年金「一次領」與「按月領」的計算基礎差異太大（一般按月領取超過7年多，總領金額就超過「一次領」的金額。筆者實際計算過，除非投資人可以確保，自行投資的年化報酬率，可以達到15%以上；否則，「一次提領、自行投資，並且按月領取同等金額勞保老年年金」的策略，無法讓上班族「撐過」84歲，也就是65歲退休後的不到20年的時間）。所以，屆臨退休的上班族，在進行相關規劃時，可千萬別將兩者搞混了。

最後，與其「額外自提6%，以便享有節稅並提高未來可領退休金」，真的還不如「自行選擇投資標的投資」。因為，就算自提可以享有「可自薪資所得總額中全數扣除」的節稅優惠，但是，透過委外代操的年化報酬率，實在是「不夠理想（這是因為，勞退基金有「保證收益」這一項規定，反倒讓基金不敢承擔較高的風險，以獲取較高的報酬，並且擺放太多資金部位，放在報酬率較低的固定收益型標的上）」，以致於無法達到「有效率累積退休金」的目標。

筆者實際試算過，如果25歲進入職場的年輕人，薪水從今（2024）年最低工資水準（勞保月投保薪資）—2萬7470元起跳，就算每年薪資單利增加2%，但如果年化報酬率只有4%，那麼到他60歲時，勞退個人帳戶中，約只能累積出202萬多元的退休金（假設累積到64歲時，退休金帳戶金額可達約252萬元）。

用0050多累積出「700多萬」退休金

然而，假設以0050 ETF，20年平均年化報酬率的10%來計算，35年後約可累積出近765萬多元；就算年化報酬率降到6%，也能累積出308萬元左右的退休金。

一旦把節稅優惠因素考慮進去，在以上所有條件不變之下，就算上班族自行投資6%的薪水，卻必須被扣除最高累進稅率40%的個人綜所稅稅率（假設自行投資本金，就只有「自提6%月薪」的6成。附註：雖然這不完全符合「投資先行、稅後課」的順序，但為了簡化計算，而採用此方式），由於勞退基金年化報酬率，遠遠輸於0050年化報酬率（約10%），60歲時所累積的退休金，還有459萬多元之譜；另一方面，具有（最高40%）節稅效果的「自提6%」方案，在年化報酬率只有6.74%之下，就則只能累積到361萬多元而已（請見下圖）。

且從上圖當中，還可以看到一個重點：除非上班族的個人綜所稅率，是高達30%以上，且自行投資的年化報酬率低於8%，其累積35年後的總資產金額，也才會低於「勞退自提6%」的總累積金額。

當然，很多讀者看了之後會說：投資有賺有賠，妳怎麼可以這麼篤定未來20、30年的年化報酬率，就一定有10%的水準，而不會大幅縮水？筆者完全不否認，會有這樣的「可能性」。

但是筆者認為首先，只要台灣這塊寶島「不會沉沒」、經濟成長也持續向上走，投資人真的不必特別擔心，台灣股市的長期年化報酬率，可能會「越來越低」。

其次，就算台灣經濟「無以為繼」，難以支撐台股每年報酬率「處於高檔」。但長期下來，積極求取最大資本利得標的（例如投資於整體市場、產業及個股儘量分散的股票型基金，或是市值型ETF）的年化報酬率，也肯定會比「因為有『保證收益』機制，而必須加入更多低報酬率固定收益標的（例如債券）」的勞退基金收益率，要來得高些。