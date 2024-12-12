公務員年改議題又冒出來！ 真星華：提早投資為退休準備…免擔心退撫破產
最近公務員年改的議題又冒出來
這次講的是停砍所得替代率。
大前輩們的唇槍舌戰，我沒有資格評論！
只就我的理解數字說說，不一定正確，參考一下...
月退金的天花板=本俸×2×所得替代率
所得替代率查詢附表，以退休人員年資40年及7等年功俸6級43620元為例：
107年7月1日到108年底是77.5%，月退天花板（以下同）67611元
113年砍為70%，61068元（少6543元）
118年砍為62.5%，54525元（少13086元）
就是說照目前規定，領月退最後到118年開始天花板是54525元。如果這次議題通過，停在61068元，就不會減到54525元。
當然這是已經退休在領錢的人。
對於在職的人來說，更重要的是111年的精算報告預計135年破產（預計114年出新報告），這次若停砍，依照新聞內容可能提早4～5年的130年或131年破產。
如果我選擇128年65歲退休領月退，原本領7年破產，可能變成領2至3年破產，然後就沒得領。這樣的情形，才是目前在職人員可能要面對的未來。
此時再看看近期的報導，我只能無言以對，以及告訴自己好家在（好佳哉），107年改後開始作退休準備，現在可以不用擔心退撫破產，116年一次退領光光，不管130～135年退撫有什麼事，都沒有我的事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言