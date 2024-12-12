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公務員年改議題又冒出來！ 真星華：提早投資為退休準備…免擔心退撫破產

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

最近公務員年改的議題又冒出來

這次講的是停砍所得替代率。

大前輩們的唇槍舌戰，我沒有資格評論！

只就我的理解數字說說，不一定正確，參考一下...

月退金的天花板=本俸×2×所得替代率

所得替代率查詢附表，以退休人員年資40年及7等年功俸6級43620元為例：

107年7月1日到108年底是77.5%，月退天花板（以下同）67611元

113年砍為70%，61068元（少6543元）

118年砍為62.5%，54525元（少13086元）

就是說照目前規定，領月退最後到118年開始天花板是54525元。如果這次議題通過，停在61068元，就不會減到54525元。

當然這是已經退休在領錢的人。

對於在職的人來說，更重要的是111年的精算報告預計135年破產（預計114年出新報告），這次若停砍，依照新聞內容可能提早4～5年的130年或131年破產。

如果我選擇128年65歲退休領月退，原本領7年破產，可能變成領2至3年破產，然後就沒得領。這樣的情形，才是目前在職人員可能要面對的未來。

此時再看看近期的報導，我只能無言以對，以及告訴自己好家在（好佳哉），107年改後開始作退休準備，現在可以不用擔心退撫破產，116年一次退領光光，不管130～135年退撫有什麼事，都沒有我的事。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

公務員 天花板 破產

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