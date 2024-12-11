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被裁失業已很慘…欠繳國民年金還被加收利息！ 他嘆像被「追殺」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友收到國民年金的催欠繳通知單，結果本金補繳了，還得補繳利息。圖／聯合報系資料照片
一名網友收到國民年金的催欠繳通知單，結果本金補繳了，還得補繳利息。圖／聯合報系資料照片

你知道沒繳國民年金是要補繳利息的嗎？一名網友近日收到國民年金的「利息單」感到非常詫異，原因是他之前被裁員，後來又找到工作改成勞保，結果之前忘記繳的，現在要多收利息，這也讓他感覺好像被搶錢。

原po在mobile 01論壇發文，他說先前因被公司裁員，勞保也退保了，後來就改保國民年金，而國民年金是指在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的民眾，都是國民年金的納保對象。

他表示，被裁員後都有乖乖繳國民年金，後來又有工作就改繳勞保，一直到最近因為身體出了狀況才辭職，結果國民年金馬上通知要繳錢，「然後有工作前沒繳的（1個月半）就跟你算利息…搶錢啊」。

此外，原po還說，沒繳的一直紀錄沒出帳，出帳反而是沒工作2個月後，令他不禁感到奇怪，「都乖乖繳，怎會欠錢？」他打去勞保局問才知道，那1個月半沒繳的現在要補繳，會再寄繳款單，卻沒想到等繳完過一陣子，又再收到催繳的利息單，上面並寫若不繳「請領時會在給付金額中扣抵」。

原po這下才恍然大悟原來國民年金不繳是要付利息的，不是補繳欠的本金就好，這也讓他感嘆「搶錢啊！沒工作已很慘，現還追殺要錢」，並附上兩個大哭的表情貼圖。

文章底下不少人紛紛留言「本金都可以不繳了，還怕利息？除非你之後不打算工作了，不然完全不用理會國民年金」、「連本金也沒繳的人太多了，政府也知道不少人根本沒錢繳，對那些人收得到利息才怪，因為原po暴露了還繳的起，才向你討利息」。

「不繳完全不會怎樣，而且好像10年後就不用繳了，我已經好幾年沒收到催繳單了」、「一堆老人沒繳幾次就月月領，年輕人沒工作還要月月繳，世代剝奪計畫通」、「這是失業懲罰金，很腦殘的政策，都失業了還有錢繳這繳那的？「你各位要不要去查一下繳所謂國民年金的比例是多少，這麼少的人繳，是不是代表這是有問題的政策？」原po則回「唉，法律是乖乖人遵守的！」

「你可以不繳啊，只是會影響後續的權利，你覺得國民年金不划算或者會倒，那就不要繳啊」、「只知不繳，會追殺配偶要錢，是要處罰的」、「你不繳會被關還是會銀行信用不足？都不會的話你擔心什麼？別等到65歲後又跟別人哭說自己沒有足夠退休金，政府都沒有照顧你」。

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