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38歲主婦嘆存不到錢憂老後更慘 網不解：有小孩前都在幹嘛？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家庭主婦感嘆自己都快38歲了還存不到錢，上網抒發心情卻反招來網友們批評。 示意圖／ingimage
一名家庭主婦感嘆自己都快38歲了還存不到錢，上網抒發心情卻反招來網友們批評。 示意圖／ingimage

現代人生活開銷壓力大，通膨也吃掉不少薪水，即便有許多理財專家教如何存錢，對不少民眾而言仍常常感到捉襟見肘。一位家庭主婦在Dcard發文感嘆自己快38歲了，卻覺得存不到錢，文章一出，底下留言卻一面倒引來諸多指責。

原po發文表示，她是一名家庭主婦，沒工作，有一個小孩，她想知道跟她一樣的女生大概有多少存款？她同時擔憂老了以後存款不夠生活，不知該怎麼辦？

底下不少留言批評原po小孩年紀還很小，「那妳之前都在幹嘛？」、「大學畢業到生子應該至少有工作十年，錢完全花光了？」、「這是妳20幾歲30歲就要開始想的事，不是現在才在煩惱」、「等小孩上幼稚園就可以去工作了」、「那妳的存款有多少？」、「怎麼會存不到錢？」、「是不是找不到工作？」、「現在很缺工，趕快出來工作」。

還有人直言這社會不太可能靠單薪支撐一個家庭又要能存退休金，所以要是老公撐不了，又沒辦法開源節流的話，建議找個工作加減賺，面對現實，現在很多都雙薪家庭，上班完還是要顧小孩做家事，大家都辛苦的活著。

「我跟你一樣小孩1歲多，但我秉持著經濟獨立，所以寶寶出生2個月我就回職場上班，寶寶也都發展得很棒」、「現在托育補助都不錯，可以工作賺錢增加自己的存款，建議不要只在家顧小孩」。

不過也有人替原po說話，「為什麼大家要噴照顧家庭的主婦？實在不太明白，家庭主婦也是工作啊」、「說說我老婆，38歲時也沒存款，小孩長夠大點，才又開始工作，家用還是都花我的」、「她又沒有說她0存款了，只是問其他人有多少，還有怕自己以後不夠用而已啊」。

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