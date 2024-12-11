領薪先噴3萬！竹科菜鳥扛學貸、養父母親戚難存錢 網搖頭：冷血一點

竹科是不少工程師夢寐以求的工作殿堂，認為入職即不愁吃穿、年薪百萬。近日卻有竹科新鮮人爆料，自己每個月根本存不了多少錢，包含房租、學貸、孝親費，還有家中的電器分期和零零總總的開銷，每個月領到薪水就要先噴3萬，一個月有時候剩不到1萬。看著每個月的花費感覺買房也遙遙無期，他無助的喊「壓力超大」。

原PO在Dcard發文表示自己在竹科剛工作滿一年，存款沒有很多，即使覺得自己都在賣肝了，月底好像還是存不到什麼錢。他坦言自己的存錢習慣不是很好，都是每月剩多少存多少。他每個月領到薪水，就要先噴掉8000的房租、7000的學貸，還有家人要求的1萬5孝親費用，原本孝親費還要2萬，是因為要開始還學貸才減少，不過加起來也已經高達3萬，他直呼「每次給完都會懷疑人生」。

他表示即使無奈也沒辦法，孝親費算是幫家裡還貸款的一筆必要支出，不幫也不行，而且雙親其中一位已退休，另一個還在工作，但領不到3萬，而兄弟姐妹工作也是「賣肝慘業」幫不上忙，加上因為一些原因，甚至連親戚也要幫忙照顧，他苦笑道「幾乎現在整個家是慢慢的讓我在扛了」。另外還有每個月的卡費約1萬4到1萬5，是之前買家具、電器的分期。他算了算表示，倘若當月沒什麼大開銷，可以存1到2萬，但如果有，一個月可能存不到1萬，因為經濟壓力大，他也會花些錢在自身娛樂，目前還有在看身心科吃藥控制。

貼文曝光後網友紛紛苦勸，「孝親費佔比太高，而且你都有學貸了，代表父母也沒幫什麼忙」、「你不切就是讓你的人生毀掉，早點脫離吧」、「父母還可以理解，但是養親戚是怎麼回事」、「家人如果不是對你很好，建議切割了」、「有時候冷血一點會比較好過，先顧好自己吧」。