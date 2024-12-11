蘋果電腦廣告激怒無數電腦宅！「負面行銷」活動卻成最後贏家

◎聽到名字＝畫出圖像

名字有何意義呢？對狐狸（代表腦中的文字、語文）來說，名字是一切。但是對蜂鳥（代表腦中的圖片）來說，毫無意義。

名字是語文心智為人、地點或事物所創造的速記法，是狐狸為了提升認知效率而生成的標籤，讓我們不需隨時在心中記住完整的敘述。名字是語文上的代號，是美好的發明。然而，如果要賦予名字生動的形象，思考該事物的本質和真實樣貌，就需要蜂鳥的參與。

這就是為什麼第一個技巧是「當我們聽到一個名字，無論是人、物件或概念，就畫一張圖」。透過畫圖賦予名字形象，會讓名字變得更清晰、明確、獨特，留下更深刻的印象。

比方說，哪個對我們而言更有意義？是這個：

ARACHNIDA LATRODECTUS

或是這個：

將我們心裡想的事物從名字轉換成圖像（或是相反），會改變我們的觀點和想法。聽見一個名字，想知道這個人的獨特之處時是如此；聽見兩個名字，想知道他們的差異時也是如此。

舉例來說，讓我們來看看兩支最受喜愛和厭惡的廣告。

想像我們經營一家成功的電腦公司，公司有個很棒的名字，但也面臨重大問題：雖然產品優良，數十年來的市占率卻一直無法超越規模更大的競爭對手。這很令人挫敗，尤其是因為對手即便在收益上成績亮眼，在其他方面卻都比不上我們。

我們相信，消費者如果換到我們的電腦品牌，一定會更滿意—假如能讓他們認識我們名字以外的部分就好。做為一個品牌，我們有許多優勢：產品優於競爭對手，消費者忠誠度比對方更高，而且更重要的是，我們比對方要酷多了。但我們還需要更多。

問題：我們該怎麼做？該怎麼讓只聽過我們名字的消費者轉換陣營？

回答：當然，我們得畫圖。兩種圖像：對手不酷的圖像，以及我們是很酷。

「PC」的圖像：無趣、平凡、困惑、混亂、容易出錯、不酷；「MAC」的圖像：信心、瀟灑、簡單、清楚、幸運、酷（甚至有點自大）。

蘋果的MAC電腦8在2006年最初的「買台麥金塔」（Get a Mac）廣告訊息中雖然沒有明說，但卻很生動，它問：你想變成誰？四年後，公司終結這個行銷企畫時，總共推出67則廣告，逗樂、惹惱、啟發且激怒無數的電腦宅，這樣的成果遠遠超過歷史上任何行銷活動。

蘋果並不在乎受眾的反應是好是壞，只要諷刺廣告能引發反應就足夠──而且目標順利達成。他們賦予了名字生動的圖像，發揮效果，成了最後的贏家。

這就是人物側寫：將人物或群體的精髓漫畫化，成為簡單詼諧的形象。圖畫之所以能引發內心如此強烈的共鳴，其實背後有認知性的原因：名字需要靠記憶才能引發聯想，但圖像卻能立即創造出事物與其特色之間的直接連結。

我們必須知道並回想字詞的意思，才能引起反應。但對於圖像，我們不需要回想任何事，因為圖像就在我們眼前。

（本文出自《廢話少說，用畫說！》

（本文出自《廢話少說，用畫說！》作者：丹．羅姆 譯者：謝慈)