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主管有義務解決下屬的問題！ 職場過來人：但總抱怨無法改變的事情沒有意義

聯合新聞網／ 菲女狼
示意圖／Ingimage。
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阿倫是我之前的組員，工作專業還行，就是很愛抱怨。

主管有義務解決下屬的問題，但是偏偏阿倫抱怨的是公司行政流程繁瑣，憑菲一己之力很難動搖的。

阿倫常說的就是，他以前的公司做某件事情只要如何如何，但是現在却要這樣、那樣、又這樣。比方說以前發包一個東西，只要自己和主管決定即可，但是現在要從廠商資料建置開始，光廠商建置資料就要包括誠信聲明書等一堆資料，還有後續採購議價作業。

阿倫曾經想過的解決方案是，希望菲簽字畫押，就讓他開始執行。這分明會陷菲於險境，菲當然不肯。「如果覺得流程冗長，那就早點發動吧。」

每個公司有每個公司的規定與制度，只要合法、合理，員工要領這份薪水就要遵守。再說，如果公司其他部門都能配合公司規定，沒理由我的部門不行，要因人設事。

更何況，阿倫之前的公司是規模不到三十個人的小公司，流程規章可以從簡。菲現在的公司是上市公司，是受到監管、要對股東投資人負責任的，自然要有更嚴格的管理。

阿倫任職期間，常因為各種行政流程面露難色。菲也常因爲他不間斷的抱怨覺得「啊雜」！

大約過了半年，阿倫離職了。接替職務的小莉跟阿倫是完全相反的人。小莉適應的很快，每天都精神抖擻。

菲試探地問：「你都沒抱怨行政作業繁瑣耶～」小莉是這樣說的：「不會啊！這𥚃流程跟我前公司很像。而且可能因為現在母公司是科技產業，比起我前公司是傳產背景，很多介面設計都更完善、流暢。再說就算不好用，可以反映的就反映，不能改變的就遵守，沒有什麼好抱怨的。」

說真的，自從阿倫離職、小莉任職，菲「啊雜」的情緒消失殆盡，每天上班的步伐都輕快不少。愛抱怨的人散發負面能量與磁場，遠離為妙。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

下屬 主管 情緒 薪水 離職

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