當有人說「這裡有張三腳椅」，你腦中顯示…？ 語文和圖像思考，解讀世界的方式會如何不同

◎ 語文來自細節，圖像來自全局

漫長的演化過程中，我們看世界的兩種方式變得愈來愈專精分化，也愈來愈互補。兩種方式各自強化後，也愈來愈需要仰賴彼此來填補演化上的缺口。解構會遺漏事物之間的連結，由整體視角來補足；整體視角看不見的重要細節，則由解構視角所偵測。

隨著時間過去，兩種路徑各自發展出觀察、記錄和傳遞結果的方式。解構的路徑擅長一次觀察一個部分，然後發展出快速賦予事物抽象心智代碼的能力，我們不需要一再回查事物的涵義。這些代碼就是事物的「名字」（例如，那是太陽，那是山丘，那是樹木，那是兔子）。

將看見的事物賦予名字，解構的路徑就不需讓一切都留在視線內，也能知道事物的存在；也就是說，只要沒有任何移動或改變，記住事物的名稱就能有效掌握世界，並做出相關的決定。例如，太陽照亮樹木後的山丘，樹下有一隻兔子—我看到我的午餐了！

雖然兩種路徑一開始都是在觀察周遭事物，但它們隨著專業化漸漸分歧。解構性的心智具備使用名稱的能力，不需看到「事物」就能進行相關思考。透過文字的使用，圖像不再必要。這就是為什麼隨著時間過去，解構路徑成為我們的語文心智。

但名字有其局限。首先，我們的整體路徑不是笨蛋，它知道語文心智所使用的名稱並不是事物本身。事物可能會移動、改變和消失，再以不同的形式出現在不同的地方。光是名字無法記錄這些變化。

純文字模型的第二個局限，在於其線性的本質。文字若要表達想法，就得排序串聯，這意味著文字表達的想法會有開頭、中段和結尾。但圖像心智知道這些都是虛假的，就像是景觀不會有起點和終點，而是同時全部呈現。正因為現實世界是非線性的，所以圖像是解讀空間的必要工具。

◎ 解讀世界的兩種方式

兩條路徑，兩種看待世界的方式，兩種記錄的方式──這套系統很棒，所以保持下來了。解構的路徑提供文字，成為語言；整體的路徑提供圖像，讓我們看見所有事物如何形成整體。

兩條路徑並不相同，也不該相同，因為它們用不同的方式看見相同的事物。前者提供關於世界特定類型的資訊，另一種則提供不同類型。正是這樣的差異讓兩者都很珍貴。兩條路徑相輔相成，關照彼此的不足之處。只要處於平衡狀態，兩條路徑就能讓我們完整理解這個世界，讓我們的整個大腦感到快樂。

由於這兩種路徑都同時存在我們每個人身上，我們不會花太多時間想這方面的事。語文心智，圖像心智—所以呢？這難道不就是我們大腦運作的方式？但我們應該多想想：光是注意到語文和圖像心智的不同，我們就能學到許多。讓我用簡單的三個例子來告訴你吧。

圖文整合思考例子①：三腳椅

假設我們都是生意人。我邀請你來我的辦公室討論事情。你抵達時，我們公司的接待人員邀請你進入會議室坐下，他再通知我。走進會議室，你看到的第一張椅子是這個樣子的：

你會坐下嗎？

不，你不會。

你不需要用語言的思考，就知道自己不會坐下。你的大腦有數百萬年演化的視覺處理程序，上下打量三腳椅一眼，就知道不是安全的選擇。不需要說任何話。你的語文心智不需要說：「喔，這張椅子只有三隻腳，因此不穩。假如我坐下來，很可能會翻倒，讓我一屁股坐在地上。」（你的語文心智很可能會這麼說，但這只是事後的想法）在任何文字形成之前，你的圖像心智就接管問題，做出不要坐下的決定。換句話說，你的圖像心智善盡職守。

但接下來，我進入房間。我太過專注在和你的會面，甚至一眼也沒看向椅子。當我走過去要坐下時，你會制止我，說：「等等！別坐那張椅子—它只有三隻腳！」

我回頭一看，我的語文心智立刻啟動（因為沒看見椅子，在缺少實際椅子的視覺輸入情況下），想著：「三腳椅？很糟嗎？」我的語文心智甚至還有時間提取三個字「三」、「腳」和「椅」，並且指揮圖像心智生成和它們相關的圖像，或許還拼湊出安全的三腳椅圖像：

假如我沒有察看，完全仰賴語文心智所生成的圖像，我很可能還是會不顧一切的坐下，除了受傷以外，也讓我們都很尷尬。

所以我回頭看了，發現三腳椅的問題，然後選了別張椅子。

語文心智和圖像心智雖然看見相同的世界，但觀看的方式截然不同。

（本文出自《廢話少說，用畫說！》

（本文出自《廢話少說，用畫說！》作者：丹．羅姆 譯者：謝慈)