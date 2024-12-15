損害牆壁、破壞室內裝修還有「毛狀結晶物」壁癌的成因和處理一次看

牆壁漏水常會伴隨著室內產生「壁癌」。鋼筋混凝土牆或水泥漿砌磚牆受水侵蝕後，水泥水化物中的鈣離子與水反應，形成可溶於水的氫氧化鈣Ca(OH)2並滲出混凝土表面，與空氣中的二氧化碳CO2作用，生成碳酸鈣CaCO3，並在水分蒸發後析出白色碳酸鈣結晶鹽類，附著於牆上，這種現象即所謂的「白華」，由於難以根治，所以俗稱「壁癌」。

壁癌不僅損害牆壁，破壞室內裝修，而且發生壁癌的牆面潮濕，又附著許多毛狀結晶物，非常適合黴菌大量繁殖。這些黴菌隨著空氣飄散到家中各處，影響人體的肺、呼吸道、支氣管及皮膚健康。先進國家對壁癌零容忍，視為重大的健康威脅。

（本文出自《尋找安全的家》) 壁癌最常發生的位置是外牆，以及浴廁磚砌隔間牆的外側。想根絕壁癌問題，只有從受水淋的一側將水完全堵死，讓水不再侵入壁體內，方能見效。

如果是自家室內浴廁隔間牆外側出現壁癌，建議先敲除浴廁內磁磚及地磚，重做防水層再重貼磁磚及地磚，然後再處理牆外側的壁癌問題。

至於外牆的壁癌問題，要從室外重做防水修繕，但難度很高；若無法從牆外側堵水，則退而求其次從室內施作。

臺灣營建防水技術協進會建議，可先磨除壁癌面的水泥漆或壁紙，若水泥砂漿粉刷層已嚴重劣化，則需全面打除至紅磚面，重做一次粗胚粉刷。

接著，以矽酸質系的防水材分兩次塗刷，由於矽酸質防水材中含有活性矽，滲入牆內後，可搶先與鈣離子發生反應，生成樹枝狀結晶體，填充於混凝土或磚牆內的孔隙及裂縫中，達到內部阻水的效果。之後，於防水層上再做一次水泥砂漿粉刷層。

由於工序繁複，建議委請專業廠商施工。若壁癌範圍不大且輕微，則可試著自行購買市售的防壁癌漆，依說明書上程序自行處理塗刷，觀其後效。

（本文出自《尋找安全的家》 作者：蔡榮根 )