室內空汙含「一級致癌物」 專家：女性易經期紊亂、生育能力降低或流產

一般人普遍認為室內空氣應該比室外乾淨，但世界衛生組織（WHO）的研究卻指出，室內空氣汙染物的濃度常為室外的二至五倍，有時甚至高達100 倍。室內空氣汙染物主要來自裝修建材及家具中超量的甲醛釋出，以及揮發性有機化合物（VOCs）。

甲醛是一種無色有毒的氣體，空氣中只要含有0.1 ppm的甲醛，就聞得到刺鼻的異味，0.5 ppm會刺激眼睛和喉嚨，更高濃度會導致頭暈、噁心、嘔吐等症狀。長時間暴露在甲醛環境中，學齡前兒童會出現過敏性鼻炎、氣喘等問題，女性則易經期紊亂、生育能力降低，甚至流產。

（本文出自《尋找安全的家》) 此外，甲醛易溶於水。常用於製作標本的福馬林就含有35%至50%的甲醛，用來防範標本生蟲，或被螞蟻、細菌等微小生物噬食。甲醛之所以能做為防腐劑，是因為它很容易與蛋白質和DNA反應，包括人體的蛋白質和DNA。

長期吸入甲醛可能導致淋巴癌和鼻咽癌，也會導致造血系統出問題，增加白血病的風險。因此甲醛已被世界衛生組織的國際癌症研究署，歸類為一級致癌物。

儘管甲醛有毒且威脅人體健康，卻是製造合成樹脂的重要原料。木製家具及常用於室內裝潢的合板、木心板、集成材、木質地板等建材，在製作過程使用的膠合劑，就是含有甲醛的樹脂。

含甲醛的膠合劑除了可提供木料組合時優良的黏結力外，還可殺死天然木材中的蠹蟲，防範家具和裝修好的櫥櫃、天花板等被木蠹蟲或白蟻蛀食。

市面上雖有標榜零甲醛的膠合劑，但黏結力較差又無防蟲作用，且價格昂貴，難以大量用於木板材的製作，因此我們所使用的木家具和室內裝潢所用的木質建材，很難擺脫含有甲醛成分的膠合劑。

安全宅要點

1. 室內也會有空氣汙染：主要來自裝修建材及家具中超量的甲醛釋出，以及揮發性有機化合物。甲醛和有機化合物中的苯，為一級致癌物。

2. 零甲醛的木製板並不存在：選購時要認明商品檢驗標識，並選購標示清楚的產品。不要過量裝修。裝修完成後保持室內通風一個月以上再入住。

3. 水性塗料對健康較無危害，如水性水泥漆或乳膠漆。水性油漆硬化快，塗刷完成後一週就可入住。油性油漆內揮發性有機化合物多，建議至少要等一個月才入住。

（本文出自《尋找安全的家》 作者：蔡榮根 )