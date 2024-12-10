地震後住家結構安全有疑慮？專家教檢查要領「3級震度以上，一樓特別檢查」

1999年9月21日凌晨1點47分，我在睡夢中被地震驚醒，之前沒經歷過搖晃幅度這麼大、歷時這麼長的地震，心裡感覺不妙，不久便從收音機收到房屋倒塌及人命傷亡的消息。

大臺北地區雖然震度僅為4級，但仍有臺北市「東星大樓」、新莊「博士的家」和「龍閣社區」大樓倒塌，造成嚴重的人命傷亡。

那時我擔任臺北市結構技師公會理事長，知道必須負起社會責任，除了立即著衣，趕赴臺北市政府協助規劃救災外，另外也想到已有很多房屋受損，擔心餘震再來，必定人心惶惶，於是清晨立即手寫新聞稿，請市府幫忙發布，宣布動員結構技師公會全體會員，為民眾受損房屋住家義診，並提供處理建議，以安定民心。臺北市土木技師公會和臺北市建築師公會隨後也做同樣宣布。

921地震後一星期內，向結構技師公會申請現勘的案件就多達近2000件，那時所有結構技師公會的會員都放下手邊工作，投入救災。

（本文出自《尋找安全的家》) 北部的技師除了投入震損房屋義診外，也南下到災區，協助進行震損房屋危險分級緊急判定，可以調派的人力非常有限，但民眾求助案件實在太多，若每件都前往勘查，結構技師有限人力實在無法應付，於是請部分會員在公會輪值，接聽民眾電話，若損害輕微則直接告訴民眾不必擔心，並指導民眾如何處理。公會臨時將電話擴充到10線，但即使如此，大家仍電話接到手軟，連上廁所的時間都沒有。

當時，臺北地區已由結構技師公會完成現勘的案件約有1000件，其中真正有嚴重結構安全疑慮的不到20件，因此在民生報記者鄭朝陽先生採訪建議下，我從所蒐集的受損情況照片中，篩選一些典型案例，公布給媒體教導民眾如何DIY檢查。

後來臺北市政府請結構技師、土木技師和建築師三公會，共同根據我提供的DIY檢查要領和受損照片圖例，加繪裂縫位置及形狀示意圖，編撰成《震災後住家房屋自我檢查手冊》，大量印製發送給市民，並錄製成宣導影片。臺北市建管處同時請我巡迴各行政區講解，並接受民眾現場提問，有效安定了當時浮動的人心。

這份手冊現在被很多房仲公司印製送給客戶。以下是DIY自我檢查的要領：

地震後住家結構安全自我檢查要領

壹、檢查方法

一、首先查看整棟大樓

1. 先詢問左鄰右舍、樓上樓下，是否也有損害。

2. 共同查看整棟大樓是否有肉眼即可看出的異常傾斜、沉陷現象。

3. 檢查門窗是否被擠壓變形，牆壁有無龜裂，柱、梁、樓板有無裂損。

若是發現地震後家裡的牆或梁柱有裂縫，一定要會同同棟大樓的住戶或住戶管理委員會，一同巡視整棟大樓，因為房屋結構體的安全與否，要以整棟大樓的情況來判斷，不能單視個別住家或單層樓的狀況。對大樓結構安全而言，整棟大樓的住戶是命運共同體。

二、從一樓開始檢查

1. 注意柱子是否有嚴重裂縫，或混凝土被壓碎剝落、鋼筋外露等現象。

2. 一樓為開放空間的挑高挑空大樓，或一樓原為老舊住宅被改變成超商、餐廳或大賣場的建築物，應特別檢查。

絕大部分房屋的倒塌都是從一樓開始，也可能地震後各樓上的住家都沒有明顯的災情，但一樓公共設施部分有裂損卻無人發覺而被忽視了。

我建議只要住家建築物遇到3級震度以上的地震，不管你家有沒有災情，都應該會同管委會對一樓做特別的檢查，若有柱、梁、牆等裂損，應立即請結構技師評估，並做必要的結構補強及修復，以確保強烈地震再次來襲時的安全。

三、檢查各樓層柱、梁、剪力牆、樓板

1. 柱：查看梁柱接合處、柱子的頂端或底部，若是門窗邊的柱子，則注意柱子在門窗開口的部位。檢查是否有接近45度或交叉的斜向裂縫，甚至混凝土剝裂、鋼筋外露的現象。若柱子出現垂直裂縫，裂縫寬度可塞進一元硬幣，也有安全疑慮。

2. 梁：特別注意梁端或梁靠近牆的地方，是否有近似45度或交叉的斜向裂縫，甚至混凝土剝落、鋼筋外露。若柱與柱間距較大，下面無隔間牆的長梁中央部位有垂直向裂紋，只要梁無明顯下垂變形，在震後妥善修復即可。

3.剪力牆：剪力牆是設計用以抵抗地震力的鋼筋混凝土牆，但一般大樓不一定會有，民眾也不易分辨。四周圍有梁柱、無門窗等開口的鋼筋混凝土牆或電梯間牆，都很可能是剪力牆。由於剪力牆是抗震的重要結構元件，若出現近似45度的一道、多道裂縫或交叉裂縫，甚至出現錯位、混凝土剝落、鋼筋外露等現象，就要盡速修復補強。還有，磚造的隔間牆若出現對角線交叉裂縫、錯位或局部坍塌，表示它發揮了如同剪力牆的功能，並為保衛你的家園而犧牲了，建議於震後立即修復補強或拆除重砌。千萬不要聽信半專家的話，認為它是隔間牆，既然壞了就拆除沒關係。

4.樓板：檢查是否有混凝土嚴重剝落、鋼筋外露的情形。

如果地震後，在柱、梁、牆等發現一道或多道近似45度的斜裂縫，在專業術語上稱為「剪力破壞」。剪力破壞再嚴重一點，就會由單向的45度裂縫演變成雙向的交叉裂縫，也就是被老天爺打叉了。地震再嚴重點，打叉處的混凝土會開始剝落、鋼筋外露後挫曲，導致柱、梁斷裂或牆體錯位，甚至坍塌。因此結構體若發現45度斜裂縫或交叉裂縫，應立刻請結構技師評估，並進行修復補強設計及施工。

貳、可自行修復情形

建築物若震後出現下述情形，不必過分驚慌，可自行雇工修復。

1. 牆面門窗、開關箱等開口角落上的裂縫。

2. 牆面開關及插座附近的裂縫、水龍頭及樓板燈具附近的裂縫，可能是內埋電管、水管等施工不良引起。

3. 磚牆與梁或樓板交接處的水平裂縫、磚牆約一半高度的水平裂縫、與鄰居隔戶牆的門形裂縫、磚牆與柱及鋼筋混凝土牆交接處的垂直裂縫、牆轉角處的垂直裂縫。

4. 樓梯平臺、屋頂女兒牆、陽臺牆、欄杆等處的裂縫裂損，都可不必過度擔憂，民眾可以自行修復。

以上型態的裂縫，往往會伴隨牆面、樓板面粉刷層剝落，及磁磚裂損或剝落的現象。若裂縫用10元硬幣可插入，寬度通常超過3 mm且已穿裂牆體，應以壓力灌注法灌入環氧樹脂填補修復，細裂紋則以補土油漆方式處理即可，以防止水氣滲入，外表再重新粉刷油漆或貼磁磚恢復原狀。

以上可自行修復的裂損，可參閱《震災後住家房屋自我檢查手冊》內的圖片及照片範例*。

*《震災後住家房屋自我檢查手冊》

線上下載：http://www.newtsea.com.tw/?download=1112

叁、特別注意事項

1. 室內裝修盡量不要拆除隔間牆，尤其一樓的隔間牆更不可拆除。隔間牆雖不是主結構體，但一般老舊公寓或沒根據耐震設計及施工規範興建的大樓，在發生強烈地震時，隔間牆可彌補主結構體耐震能力的不足。震後若有裂損，也應儘速修復。

2. 臺灣多地震，室內不要過分裝修，也勿將梁、柱、牆面、樓板全部用裝修材、壁紙等隱蔽起來，這樣不但震後無法檢查建築受損情形，且強震時可能引起火災，不利消防安全。

安全宅要點

1. 先查看整棟大樓：房屋結構體的安全與否要以整棟大樓的情況來判斷，不能單視個人家裡或一層樓的狀況。

2. 從一樓開始檢查：絕大部分房屋的倒塌都是從一樓開始。遇到3級震度以上的地震，不管家裡有沒有災情，都應該會同管委會對一樓做特別的檢查。

3. 若梁柱出現斜裂縫或交叉裂縫，甚至混凝土剝落、鋼筋外露，不可輕忽，應請結構專業技師評估。

4. 不必過分驚慌：部分震損可自行雇工修復。上網查找《震災後住家房屋自我檢查手冊》。

（本文出自《尋找安全的家》 作者：蔡榮根 )