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房地產買賣糾紛「這項」高居第一 達人籲：勿買重新裝潢房

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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根據內政部不動產資訊平臺統計，各季房地產買賣糾紛原因中，房屋漏水問題都是高居第一名。有些屋主或投資客會在中古屋出售之前，先加以簡單裝潢及油漆，隱蔽原有的漏水現象或壁癌，爭取較好的賣相。

除非屋主蓄意隱瞞，在仲介業者提供的不動產說明書上勾選未漏水，否則購屋者在交屋後，很難循消費者申訴或訴訟手段解約，或要求原屋主負擔修繕費用。

建議大家在選購中古屋時，盡量不要選擇以重新裝潢為訴求的房子，老舊中古屋多少會有裂縫或滲水等瑕疵必須修繕，購屋者可藉此要求屋主折讓屋款。此外，最好先自行評估這些瑕疵是否有修復的可能，再行下訂。

（本文出自《尋找安全的家》)
（本文出自《尋找安全的家》)
造成房屋漏水的原因很多，主要可歸納為房屋施工瑕疵和內部管線漏水兩大類。常見的房屋施工瑕疵造成的漏水問題，有鋁門窗框四周漏水、冷氣窗上方蓋板周圍漏水、牆角樓層接縫漏水（尤其是有外露梁的室內踢腳部位）、陽臺及花臺內側漏水等。

此外，外牆在地震過後產生裂縫、外牆或樓板混凝土強度不足導致結構體內孔隙多、混凝土未灌實留下蜂窩部位等，也是漏水的原因。老舊加強磚造房屋的外牆為紅磚所砌造，紅磚吸水性較大，再加上磚縫可能未用水泥砂漿填實，導致這類房屋漏水非常普遍。

要徹底解決外牆漏水問題，必須從牆外重新做好防水，但集合住宅的外牆防水修繕除了必須從室外搭架外，還必須拆除原有面磚或石材鋪面，重做防水層再復原，所費不貲，在現實上很難付諸實施。

建議大家在選購中古屋時，最好先查看漏水和壁癌位置是全面性的，或只是局部。若是局部的問題，才有可能從室內尋求解決方法。

從室內修復漏水問題，一般是採壓力灌注法，將不收縮的親水性發泡樹脂或環氧樹脂灌入裂縫內填補，即坊間所謂的「打針工法」。由於裂縫修復後，遇地震時仍可能再開裂，所以選用的填縫材不宜是容易斷裂的剛性材料。

此外，各種樹脂也有老化問題，僅從室內施工難以一勞永逸，大家最好找有口碑、較多實績，並願意提供較長期限保固責任的專業廠商來施工。

（本文出自《尋找安全的家》 作者：蔡榮根 )

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