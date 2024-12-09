愛因斯坦是天才還是笨蛋？ 溝通力之父告訴你超越語言的視覺化思維啟示

◎ 為何理解很重要

我們得先對大腦有些理解。因此，讓我們先認識兩位遠古的祖先吧：喔和啊。（當然，我們不會知道是否真的有過名叫「喔」和「啊」的人，但我們的祖先確實存在）

包含「喔和啊」在內的每個人，都喜歡彼此理解。沒辦法，我們大腦天生就是這麼設定的。由於困惑和不確定性對「喔和啊」來說很危險，他們的大腦演化成對於「理解」感到喜悅，特別是理解彼此。

事實上，「喔和啊」的大腦在他們每次「理解」對方試圖表達的想法時，就會給予他們一劑美好的多巴胺。你是否曾經在閱讀懸疑小說解開謎團時，感受到由後頸升起的冷顫？這就是美好的多巴胺。現在，想像一下，你在上司每次開口時如果都能有這種感覺呢？我們對於這樣的感覺太熟悉，於是有了普世通用的表達方式。

數百萬年前，在大草原上，對於「喔和啊」來說，不知道發生什麼事就等於通往死亡的特快車。大腦幫助他們理解事物，但讓大腦持續運作需要很大的能量。因此，在數百萬年的演化中，「喔和啊」的身體做出交換：他們犧牲一些體力、速度和耐力，以交換了解彼此的能力。在「喔和啊」隨時充滿生死抉擇的遠古世界裡，這樣的犧牲是絕對值得的。

如今，當我們發現自己身在無聊到死的投影片會議中，想想「喔和啊」的故事是有幫助的，讓我們不必因為無法保持專注而自責。假如我們無法立刻理解講者在說什麼，而且不知道該怎麼辦，或是為什麼要去理解—我們就會放棄，轉而尋找能更好運用我們昂貴大腦的方式。然而，假如我們困在會議室裡，就別無選擇，我們的大腦要不是開始創造些什麼（做白日夢和塗鴉），就是打瞌睡。

這就是我們現在面對的真實問題：太多字以太快的速度朝我們飛來，承載的意義卻太少。這樣的資訊急流會干擾內在的「喔與啊」，以及理解彼此的遠古渴望。無論是透過無聊、困惑或刻意的轉移注意，任何會讓我們大腦說「這是廢話」的語言誤用都應該被避免。最好的狀況下，「廢話」只會讓我們想睡；而最糟的狀況，是會讓我們變得比以前更困惑混亂。

◎ 愛因斯坦很笨？

艾伯特．愛因斯坦（Albert Einseein）是全世界公認最聰明的人。他不太喜歡文字。他在晚年反思自己充滿見解和發現的科學人生時，很清楚的表示：「這些想法並非以語言的方式出現。我其實很少以文字語言來思考。」

幼兒時期的愛因斯坦不愛說話。大部分嬰孩從九個月到兩歲期間就開始說話，小愛因斯坦卻到兩歲半才說第一個字。他的父母很擔心，還找醫生來檢查他是不是有什麼問題。最後，他妹妹出生的那天，母親答應為他帶回一個新「玩具」—艾伯特指著小嬰兒，用完整的句子問：「輪子在哪裡？」

問題不在於他不會說話；他只是想完整的說出想法而已。

八歲時，愛因斯坦仍會先在心中組織他的想法，不發出聲音，只動嘴唇的嘗試發音，最後才把完整的句子說出來。愛因斯坦家的幫傭對此表示：愛因斯坦「很笨」。

如果有個六歲的孩子無法自然說出完整的句子，卻可以在玩玩具羅盤時，找出背後自然的力量，現代人會如何看待他呢？問題其實就是：艾伯特．愛因斯坦到底是天才還是笨蛋？

如果考量兩種不同看待世界的方式—一種是「見樹」，另一種則是「見林」，我們或許可以說愛因斯坦兩者皆是。

當然，我們每個人也都是。

從「喔和啊」的年代，經過了長期的人類發展，我們思考的能力沿著兩條不同的路徑發展。其中一條將世界拆解為許多小零件，另一條則將世界視為一體。

第一條路徑之所以有效，在於當我們把世界看成個別零件的組合，就能選擇要專注在哪些零件上。對於像「喔」這樣的獵人，專注意味著把注意力都放在獵物身上，不為其他事物分心。

壞消息是，過度專注在獵物會讓「喔」看不見從背後緩緩靠近的獅子。這時第二條路徑就發揮功能了。他綜觀一切的能力來自周邊視覺（以及可移動的視線），讓他能看見整個世界，注意到更大的局勢和變化。

同時以分解和整合的方式看世界的能力，足以拯救我們的生命。多虧了這樣的雙重視野，「喔和啊」可以用全新又厲害的方式來思考，看見其他生物所看不見的，用與其他生物截然不同的方式看待事物，並且在不可能的逆境中生存下來。

（本文出自《廢話少說，用畫說！》作者：丹．羅姆 譯者：謝慈)