台灣每年4萬次地震…造山運動加速進行中 擋土牆災變風險升

坐落於「順向坡」的開發社區

1997年8月18日，溫妮颱風挾帶豐沛的雨量襲擊北臺灣，位於新北市汐止區的林肯大郡社區，邊坡滑動衝破擋土牆，並直接撞擊該社區「金龍特區」第三區建築，導致整排建築嚴重坍塌，造成28人罹難、一百多人無家可歸的慘劇。

山坡地建築潛藏的居住安全問題這才引起政府和國人的重視，進而在建築技術規則中增訂山坡地專章，規定「開發區域內平均坡度超過30%者，不得做為建築使用。」並規範其他的山坡地建築開發行為。

今天我們在臺灣所看到的陸地，原來都是海底的沉積岩，經由菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊千百萬年來互相擠壓而拱起形成陸地，這就是所謂「造山運動」。臺灣每年約4萬次的地震，正是這一造山運動的原動力，現在仍然加速進行中。

（本文出自《尋找安全的家》) 不同岩質的沉積岩在造山運動中受擠壓拱起的過程，就好比我們用兩手相向推擠一疊放在桌上的薄紙，這疊薄紙受到推擠力會產生皺摺並拱起，紙與紙間原本水平的介面也隨著拱成各種不同角度。同理，我們在陸地上看到不同岩層間的層面，大部分也都不是水平方向。

臺灣的山坡地質大多由密度較疏鬆的砂岩和密度較緊密的頁岩交互疊接所構成，當山坡的坡面傾斜方向與岩層的傾向相同時，這樣的坡面稱為「順向坡」。當坡面傾向與岩層傾向相反，則稱為「逆向坡」。

建商要在陡峭的山坡上蓋房子，必須挖除部分坡面，將山坡修整成平臺，如果挖除的位置是順向坡的坡腳，與坡面相同傾向的岩層下方失去支撐力，就必須完全靠人工施建的擋土牆來防止山坡滑落和土石掉落。

地震颱風讓山坡地更易崩塌

當遇到地震侵襲引起岩層鬆動，或颱風暴雨來襲時，擋土牆內側強大的水壓力會破壞岩層間的摩擦力和黏結力，於是引發順向坡滑動，邊坡甚至可能衝破擋土牆引發災變。

1997年的林肯大郡災變和2009年的小林村土石流滅村事件，都是因為颱風豪雨導致順向坡滑動所引起。2010年4月25日國道三號基隆七堵段，甚至在無風無雨也無地震的情況下，發生大規模走山事件，大量土石崩塌而下覆蓋了南北雙向車道，造成四人罹難。

國道三號走山事件後，內政部邀集專家學者清查各縣市480處山坡地住宅社區，清查結果就安全性分為三級。其中列為A級者需「限期改善」的，共有18處；列為B級者必須由管委會或所有權人「加強監測」的，有83處；列為C級者，請該社區自行檢測設施狀況「注意維護」的，共有379處。

政府以無法源依據及擔心影響既有住戶房價為理由，並未公布社區名稱，但允許房屋所有權人向各縣市政府查詢，有購買或租住山坡地社區住宅需求的民眾，可要求原屋主提供查詢結果。

一般民眾也可利用經濟部地質調查及礦業管理中心建置的「地質敏感區查詢系統」，輸入地籍號碼，即可查詢所屬意的山坡地社區是否位於「山崩與地滑地質敏感區」。

也可以觀察社區坡面上的樹木或電線桿是否傾斜、坡面上是否出現同方向且成群成組的裂縫或局部坍方、擋土牆面是否有裂縫或外凸變形、坡腳是否有落石或小石塊堆等現象，自行判斷山坡地房屋是否位於山崩或順向坡滑動高風險區。

雖然現行建築法規規定「坡度超過30%的山坡地，不得做為建築使用。」但30%的坡度已不算緩坡。30%的坡度表示沿著山坡水平直線距離前進100公尺時，垂直爬升高度為30公尺，換算成山坡的角度約為16.7度（不是30度）。

相較之下，都市地下停車場的進出車道，設計坡度只有15%左右（8.6度）。林肯大郡災變以前開發的山坡地社區，容許開發坡度竟高達55%，大家可以想像這樣的坡度有多陡峭了。

（本文出自《尋找安全的家》 作者：蔡榮根 )