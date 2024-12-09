大型山坡地社區「老丙建」糾紛多 結構技師：易有安全問題

臺灣是菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊擠壓形成的島嶼，山坡地及高山地幾占全島面積的四分之三，平地土地資源有限，政府因此於1977年頒布「山坡地保育利用條例」。

只要向水土保持機關申請許可，坡度小於30%的山坡地，即可由縣市政府編定為允許興建住宅的丙種建築用地。

很多建商因而低價購入大片山坡地，將之變更為有開發價值的丙種建築用地，逐步開發成大型山坡地社區。

政府為了將如雨後春筍般的山坡地建築開發案納入管理，於1983年頒布「山坡地開發建築管理辦法」。

（本文出自《尋找安全的家》) 新法雖然規定申請開發的面積不得少於10公頃，但卻允許將開發標準放寬到坡度55%。

由於政府法令不溯既往，「山坡地開發建築管理辦法」頒布前已編列為丙種建築用地的山坡地，仍可繼續開發，此即媒體一度吵得沸沸揚揚的所謂「老丙建」問題。「老丙建」山坡地建案原來規定的建蔽率是40%，坡度限制在30%以下才可開發。

1983年頒布的「山坡地開發建築管理辦法」允許開發的坡度放寬到55%，很多建商利用當時管理法令不完善，將坡度在30%至55%間、原來屬於綠地等公共設施或道路護坡的土地，也申請變更做為住宅建地，再以挖填土方平衡的方式整平成建築基地。

這樣的做法危及原有山坡地住戶的居住安全和權益，並衍生出很多原住戶與建商間的糾紛。

民眾若喜歡青山綠水而有意選擇山坡地社區為住家，建議先向建商或管委會詢問社區內公共設施用地的產權歸屬，確認公園綠地是否為永久法定空地，若產權屬於建商且為住宅用地，建議三思而後行。

（本文出自《尋找安全的家》 作者：蔡榮根 )