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退休金靠自己！ 中經院：ETF 投資比重升、季配型最人氣

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中華經濟研究院調查發現，為準備退休金，運用ETF進行投資理財的比重持續增長。示意圖／ingimage
中華經濟研究院調查發現，為準備退休金，運用ETF進行投資理財的比重持續增長。示意圖／ingimage

根據中華經濟研究院6日發布「國人安心樂活享退調查」顯示，已退休族群、未退休族群理想可安心退休存款分別是1,057萬元、1,348萬元，但距離可安心退休存款的缺口，則分別達371萬元、1,024萬元。此外，調查還發現，受訪者不論是否退休，為準備退休金，運用ETF進行投資理財的比重持續增長，不過雖然月配型ETF受到關注，但多數仍以季配型ETF為主。

中經院第三研究所長黃勢璋提醒，無論已退休族群、未退休族群，皆有相當高比例擔心退休面臨通膨、負利率或投資風險讓退休金變薄，已退休族群占31.6%、未退休族群擔心的比例更高，達48.4%。

該份調查進一步發現，根據2017~2024年調查結果顯示，未退休族群運用ETF的投資比例，從1.96%大幅擴增至55.7%，而已退休族群則是從1.44%上升到38%。

若再依照不同年齡層的ETF投資比重來看，隨著數位金融平台和投資教育的普及，年輕族群在ETF投資比重的成長最高，不僅反映出年輕人對ETF產品的接受度廣，亦表示年輕世代對於多樣化、低成本和高流動性投資選擇的偏好，更加深在ETF投資產品的成長。

調查還發現，配息型ETF的投資熱度持續升溫，高達86.13%的受訪者表示曾購買這類投資產品，尤其季配型ETF以50.73%占比居首，月配型占比25.12%則位居第二，顯示市場提供配息產品的選擇性不斷地多元普及，具備固定收益及穩定靈活現金流特性的ETF相當受到投資人喜好。

此外，調查也發現，國人仰賴政府退休金的程度略為降低，根據過去的「國人安心樂活享退」問卷調查結果，不論是已退休或未退休的國人，多數仍相當依賴「政府退休金」作為退休後的收入來源。其中，在已退休族群方面，政府退休金是主要收入來源占比59.6%，其次則分別為個人儲蓄占比44.5%，與投資收入占比28.8%。

在未退休族群方面，主要收入來源則為個人儲蓄占比62.7%，其次則分別為政府退休金占比53.5%，以及投資收入占比 53%。

不過，調查發現，在退休金的理想目標與實際累積方面，不論受訪者是否退休，皆顯示國人對於退休財務的規劃與現實存有明顯差距。

在已退休族群方面，相較於理想可安心退休的存款1,057萬元，受訪者平均實際累積的存款686萬元，兩者僅差距371萬元；然而，在未退休族群方面，理想可安心退休的存款為1,348萬元，平均實際累積的存款324萬元，兩者缺口高達1,024萬元。

黃勢璋表示，隨著國人對於財務規劃的需求日益增加，建議國人應及早進行個人理財投資計劃，降低對政府退休金的依賴，以擴展退休後擁有更豐裕的財務保障。

退休金

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