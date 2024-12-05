《「我是有錢人」迷思760》退休後持續領錢，又能繼續讓錢長大的神操作！

前幾天，一位在某市立醫院任職多年的主任醫師朋友跟筆者說，由於醫院近幾年來，大砍各種薪資福利，而他也差不多，到了可以申請提早退休的年齡。所以，他想提早退休，轉到小診所去看診，讓自己不用再負擔非常燒腦的行政及巡病房工作。

儘管每月退休金非常少，但他認為每週到小診所去「坐（看）」幾個診，之後的生活應該也還可以過的下去。更何況他目前沒有任何房貸，且手邊還有一筆約600萬元的現金存款，得以隨時支應日常或臨時之需。

當然，這位醫師朋友仍有些擔心：一旦這筆錢沒有好好運用及投資，600萬元說多不多，很快就可能花用殆盡。特別是他也深知，老年之後的醫療開銷是很可觀的。所以，他就詢問筆者：該投資哪支標的，可以讓他退休無虞？

筆者告訴這位醫師朋友：首先，由於手邊還有其他收入來源（例如退休金及少數時間看診的收入），這筆整筆金額的退休金，並非在退休後，立即需要動用。所以，他大可以繼續投資以生利，以便讓所準備的退休「持續增長」。

其次，就算他退休後，完全沒有任何新收入來源，必須靠這一整筆退休金過活，也並不表示就一定得，放在固定收益型的金融商品，像是配息債券或銀行定存。

對此，筆者實際幫這位醫師朋友試算了一下，假設年化報酬率是6%、每月提領1萬元，餘命為40年（活到95歲時用盡），他在65歲時，手中只要握有約180萬元的退休金就好（請見下圖）；假設他將退休後的每月生活費，拉高到5萬元，等於他65歲時，要準備到約900萬元退休金。

假設年化報酬率是8%、每月提領1萬元，餘命為40年（活到95歲時用盡），他65歲時，手中必須握有約150萬多元的退休金。假設他的每月生活費，拉高到5萬元，等於他65歲時，要有約750萬元退休金才夠。

假設年化報酬率是10%、每月提領1萬元，餘命為40年（活到95歲用盡），他65歲時，手中只要握有約126萬元的退休金。假設他的每月生活費，拉高到5萬元，等於他65歲時，只要有630萬元左右的退休金就好。

這位主任醫師聽了之後，覺得很不可思議。因為他之前看許多媒體上的報導，幾乎所有理財專家都說：不存個1000多萬元，根本別想有個安穩退休的生活。

但是筆者向他解釋：每一個人退休規劃的最極致做法，就是「破產上天堂」。也就是說，自己準備的退休金，當然是全數給自己花用，而不是留給子女。理由很簡單，自己所賺的錢，全部都是自己辛苦所得。子女們想要有錢花用，那他們就得靠自己打拼而獲得。

當然，每一個人退休之後的「餘命」有多長，並不是自己能夠決定的。但在以上的規劃之下，這位醫師若活得長壽，也不愁沒有生活費可花；假設提早跟上帝喝咖啡，未用完的錢，若不留給子女，也一樣可以捐給他想屬意的公益團體。

這位醫師朋友聽了很有道理，就直接問筆者「手中這筆錢可以投資什麼」？因為，他很懷疑真有「年化報酬率10%」，但「風險沒有很高」的投資標的可選？

筆者跟他說：以國內成立最久的0050為例，過去20年的年化報酬率，就有10%左右。假設他不放心，可以把年化報酬率，直接降到6%。當然，筆者也同時提醒這位醫師：即使他不願意投資0050，也千萬不要輕意投資風險過於集中的個股、單一國家或產業的基金、ETF，或是其他什麼訴求高配息的標的（基金或ETF）（詳見筆者之前的文章：https://udn.com/news/story/121591/8297241，以及https://udn.com/news/story/121591/8325882）。

筆者所持的理由很簡單：當手邊的退休金，並不是非常多的「上千萬元」。所以，他必須在眾多「能夠提供固定現金流」的金融商品（例如年金險、固定配息的債券基金、ETF，或是必須「手動」提領的投資標的）中，選擇一個「本小，但現金流能極大化，且風險也相對不高」的標的。

除此之外，筆者還建議這位單身的醫師，在選定投資標的之餘，也別忘了替自己成立一個安養信託契約，以保證此生打拼的所得資產，都能分毫不差地用在自己身上。

寫到這裡，也許有其他年紀尚輕，距離退休年齡還有一段時間的讀者，看了這篇文章之後，想要提早開始自己的退休金規劃大計。那麼，假設在年化報酬率6%之下，現年25歲的年輕人，每月只要投資約500元，就可以讓自己在65歲退休之後，每月領取1萬元的生活費。

而且，這筆準備的退休金，還可以一直領到超過95歲。但是，如果等到50歲時，才開始準備退休金。想要達到相同的目標，每月至少得投資3300元以上才行。

以上，非常值得想要安穩退休者深思及參考。