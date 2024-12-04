小型股動能轉強 接棒川普2.0行情

再過一個多月時間，川普政府將宣誓就任，相關政策題材已先起跑，特別是側重美國內需市場的小型股，受關稅衝擊相對小又可受惠企業減稅，持續性降息也有助降低經營成本，看好小型股前景大有可為。

回顧小型股在過去十屆選舉年前後的歷史走勢，都有突破政黨框架和政策方向的發展，特別是選舉後的強勁表現相當一致。川普重返白宮多次重申貿易保護立場，美國小型股因有近八成的營收是來自於境內，不只受政策影響有限，製造業回流的預期也將進一步為小型股後市加分。

資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團旗下銳思團隊，2024/09/30。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

觀察各指數走勢，代表小型股的羅素2000指數過去半年的累積漲幅已經超車那斯達克指數，科技股，近一個月攻勢更凌厲，氣勢有望延續。富蘭克林旗下的美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾（Jim Stoeffel）也剖析小型股擁有四「高」的特質，包括「高動能」：美國小型股與景氣連動性高，經濟反轉向上時期動能強勁；「高成長」：美國小型股獲利成長率高且表現優於大型股的比率也高；「高潛力」：美國小型股經常成為被溢價併購的對象，又因缺乏分析師研究、資訊不對稱，更具挖掘的投資潛力；「高內部持股」：美國小型股公司內部人持有比重較高，與投資人利害與共。

因應上述的特質，經理人在管理基金時也建立四項原則，鎖定成長潛力被忽略、經營出現轉機、資產價格被低估、重拾獲利動能，做為選股依據，以嚴謹的投資流程，尋找潛力股並控管風險。富蘭克林銳思投資團隊擁有超過半世紀的小型股與微型股操盤管理經驗，認為當當美股漲勢從高度集中在特定大型權值股逐漸擴散到其他族群的趨勢，將有利於小型股發展。

<本文不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。><本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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