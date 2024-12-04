《我談的那場戀愛》聞到塑膠玫瑰的花香了嗎？愛情、因為相信...所以盛開

《我談的那場戀愛》－有雷影評－

香港票房飆出近8000萬台幣賣座佳績的愛情喜劇片《我談的那場戀愛》，由金馬獎話題女王吳君如、歌壇人氣王張天賦領銜主演，目前在全台影院上映中。

----------------------------以下劇透防雷-------------------------------

圖／甲上娛樂提供

《我談的那場戀愛》是一部非常不一樣的愛情電影，電影從開頭就「揭穿」了這場浪漫邂逅的本質—或者說是所有戀愛關係的真相—就是隱藏與欺瞞。

女主角余笑琴（吳君如 飾）喪偶，雖有著名醫的身分、亮麗的物質生活，卻難以抵抗孤寂感的侵蝕。

曾經牽手同行的丈夫在離婚前一刻荒謬的心臟病發過世，自此之後時間的流速倍無限拉長，熬過一個天黑，又要捱過一次白日。

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此前匆匆滑過無數次的交友軟體廣告，終究在某次好奇心—或是孤獨感的驅使—下載使用。

一開始余笑琴還冒充成25歲的小護士，抱持笑話般的心態姑且玩玩，卻不曾想竟真的交付出了自己的真心。

當余笑琴「相信」隔著手機螢幕，那個「最喜歡的10首歌中有8首都相同」、與自己十分契合的異國男人是真愛時，真的不曾起過一絲絲的疑心嗎？

或許正如同電影中面對女警追問時，余笑琴帶著一抹微笑的回答：「愛情，只要相信了就存在」，不是不曾懷疑過，而是就算懷疑了，也不想放棄去「相信」。

圖／甲上娛樂提供

每條訊息之後的噓寒問暖、每次早安晚安背後的思念，就算一切建立在假象之上，又有哪一場戀愛不是從虛象開始的呢？

余笑琴是不幸卻又幸運的。她的愛情像是朵塑膠玫瑰，豔麗繽紛，卻始終是虛假之物，但卻因為那位「異國男子」傾注的用心，假花也散發出陣陣花香，在北海道的街頭上，隨著冬日的朝陽，溫柔繾綣的襲過於余笑琴的身旁。

扮演「異國男子」詐騙集團新手的李偉祖，代號「少年」（張天賦 飾），電影中的他也和代號如出一轍，像個楞頭青般，一股腦的墜入自己羅織的情網中。

明知是虛假的，卻在一來一往的訊息之間建構出真情，堅守著「讓女人愛上你，最好的方法是習慣」的行動原則，卻在培養對方習慣的同時，也成為了自己的習慣。

圖／甲上娛樂提供

付出是假裝，情感卻是雙向的。當少年追著被哄騙去北海道赴會的余笑琴時，這場「網路情騙」的結局已然注定，確實騙走了一些錢、但更是騙走了大片真心。

電影劇情雖是常見題材，卻不落窠臼，以為會上演「女主復仇記」，故事卻是收在風和日麗的柔情裡；見面與否又何妨呢？你我都知，愛情，因為相信，所以盛開。

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