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2025年第1季投資 富蘭克林建議TEAM策略

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

2024年第４季重頭戲為11月5日美國選舉，在川普重返白宮、共和黨全面執政結果底定後，全球金融市場上演幾家歡樂幾家愁的情景，其中美國資產是最大贏家。統計第4季以來全球股市上漲2.15%，道瓊、史坦普500及那斯達克指數屢創歷史新高，漲幅介於5.22%~7.22%之間，代表小型股的羅素2000指數大漲8.55%，反觀全球新興股市下跌6.12%。累計2024年以來則以台美股市表現尚勇，台股加權指數上漲31.44%、史坦普500指數上漲28.45%，在全球主要股市名列前茅。

另一方面，受到美歐央行降息、市場權衡川普政策前景及新財長提名等消息面多空拉鋸，主要債市中以美國非投資等級債表現最佳，第4季以來上漲0.76%，今年以來漲幅達8.83%、優於同期間美國公債1.98%及美國投資等級債4.07%漲幅。

富蘭克林證券投顧指出，迎接川普2.0的全球新氣象，預期2025年美股多頭有望延續，第一季美國資產仍將穩居投資主流，其中在川普傾向放鬆監管及推動減稅等親商政策引領下，有利美國經濟及企業獲利表現，美國股市及美國非投資等級債將優先受惠，而側重美國內需市場的小型股和價值型產業(金融、能源、工業、公用事業)將是川普紅利的最大受惠者，補漲潛力不容小覷。另一方面，由於川普團隊支持能源獨立，期能透過增加能源開採、壓低油價並降低通膨，對內可提振民眾消費並提供聯準會降息空間，對外可作為俄烏戰爭談判籌碼。惟川普團隊成員對中國及關稅議題偏向鷹派，新聞頭條風險仍將不定期擾動盤勢，防禦型的債券配置仍不可或缺。

富蘭克林證券投顧表示，第一季建議採取「TEAM」策略，看好川普紅利(Trump)、降息債券(Easing)、亞洲強棒(Asia)和多源配置(Multi)四大主軸，應對川流不息的多變環境。核心配置建議首選美國平衡型，並透過美國非投資等級債及複合債券型基金，網羅收益、川普紅利及聯準會降息機會。另一方面，不同於2024年美股漲勢集中在科技七雄，預期2025年美股漲勢廣度將擴大，除了創新科技產業型基金之外，建議可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業/基礎建設產業型基金，卡位川普政策紅利，美國以外市場首選印度和日本股市，具備川普盟友及改革題材。

川普 美國公債

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