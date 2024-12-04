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柏瑞投信：特別股價格在降息循環下仍具回升空間

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

在通膨持續朝政策目標前進、就業成長逐漸放緩的背景下，聯準會於9月的利率會議降息2碼、11月會議降息1碼，正式進入降息循環。雖川普上台後市場預期未來通膨有再起的可能，導致近期美國10年期公債殖利率再度攀高，然而整體貨幣政策放寬的趨勢不變，因此特別股等固定收益型資產有望持續反彈。柏瑞投信表示，近期整體特別股價格有所反彈，在降息循環下仍具回升空間。

柏瑞投信2024年第4季「洞悉特別股」報告指出，美國大選結果出爐使得美國公債殖利率近期反轉向上，但整體維持下行趨勢反映市場的降息預期，特別股殖利率亦呈現明顯下降，但仍位於近年來的相對高位、且高於近五年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，依然具有投資吸引力。由於特別股殖利率的投資價值誘人，吸引2024年第3季特別股ETF持續呈現資金淨流入。

柏瑞投信表示，美國第3季企業財報表現良好，在已公布財報的企業中有超過七成獲利超出預期，上半年的優異表現得以延續，且美國大選落幕也意味著政治不確定性降低，而隨著聯準會開啟降息循環，美國經濟數據亦展現韌性，經濟學家逐步上調經濟成長預估，特別股後市並不看淡。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，美國經濟成長展望轉趨正面，通膨亦持續放緩，展望未來幾年，在川普政策轉變下，經濟成長動能將改由減稅帶動消費和降低政策監管所驅動。不過，美國財政赤字的刺激和潛在的關稅衝擊的交互影響，將使未來貨幣政策走向更加複雜，須持續關注川普上台後推出的政策內容。

在信用風險方面，根據Bloomberg統計，2024年迄今共計有71檔特別股的信用評級被調升，及84檔特別股的信用評級被調降，反映高利率及經濟放緩的潛在影響。不過，截至2024年10月31日，整體特別股市場的平均信用評級維持於投資等級的BBB，信用風險程度依然較低。若以總面額變動的角度來觀察，今年整體特別股淨供給減少，指數總成分檔數則由去年12月底的199檔減少到197檔。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，觀察美國第3季各大銀行財報，受惠於股票交易營收大幅超出預估，且投資銀行業務因預期美國經濟可望軟著陸而急遽增加，帶動整體銀行類股財報優於市場預期，故市場仍看好第4季美國金融業獲利能維持在長期相對高位的水準。此外，美國金融業第3季股東權益佔總資產的比例持續上修，顯示金融業的體質依然強健。

在投組配置上，柏瑞特別股息收益基金截至2024年10月底的投組配置，在國家分布上以美國占比約69.2%最高，其次為加拿大和荷蘭。在產業配置上，前三大產業依序是金融業、公用事業和通訊服務業，比重分別約為59.9%、20.8%和7.24%，惟投組配置仍將視市況調整，仍須留意特別股市場仍有波動風險。

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