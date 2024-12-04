5年買3間房！台積電工程師「認賠殺出」 老鳥勸：別以為天不會塌

護國神山「台積電」為全球半導體代工龍頭，薪資和福利都相當優渥，而豐厚的薪資也讓工程師對於投資房地產躍躍欲試，不過近期有「學長」透露，雖然早期透過投資房產致富的台積電工程師很多，但卻發現面臨這波金融海嘯下，身邊開始有人認賠殺出，因此奉勸學弟們「不要以為天永遠不會塌下來」。

該名年資20年的學長在PTT發勸世文，他表示這些年來看見身邊許多同事，早年靠投資房地產是真的致富，尤其是在2000到2010年期間，當時雙北以外總價200~300萬就能買到3房中古屋，很多同事都直接現金買沒貸款，買了好幾間，甚至還聽說過有人買超過十間，放到現在即便不看漲幅，也能靠收租高枕無憂，且漲租還不怕沒人租，現在來工作就只是為了交朋友的。

不過從馬政府到蔡政府一連串稅改政策，讓房價越改越高，學長指出，尤其是在疫情後才進場的，能吃的肉已經大不如從前。最近新青安引爆買房潮，人人都有FOMO心態(錯失恐懼症)，不只是老鳥，連新人剛進來就買房，頭期款不夠就先跟爸媽拿，深怕自己會錯過這波致富列車，只是在這波金融海嘯下，身邊也開始有人認賠殺出。

學長舉了2個案例，一個是工作5年的學弟，他買一間、老婆買一間，今年自己名下再買第三間，還要養兩個孩子，老婆的薪資普通，全家槓桿開到緊繃，「原本第3間以為至少能貸到7成，信用管制後銀行只願意借4成，只能解約賠錢，天天捶胸頓足」。

案例2是跟他差不多資歷的同事兼資深投資客，新青安一推出立刻找念大學的小孩當人頭，後來因為金管會要求銀行查核，發現後直接拒貸，違約賠錢了事，不過他身家雄厚，因此傷害不大，但到嘴的肉飛走了仍讓他耿耿於懷。

學長感嘆，這幾年台積電受惠貿易戰與疫情，業績大好、分紅愈來愈多，「每天中午餐廳吃飯旁邊的同事都在聊房子，以為天永遠不會塌下來，結果政府突然來個信用管制就垮了」，只能奉勸大家「投資首要還是得考慮風險」。他也擔憂12月不知道還會不會有新一波的打房政策，提醒投資房產的民眾還是得注意。

文章曝光，網友們紛紛表示，「認識一個類似2，最後賣了幾十張GG」、「台積新人一進公司就買房不是這一兩年的事吧...10幾年前就這樣了」、「看來房市真的反轉了」、「這表示運氣好豬在風口都會飛」、「GGer要養三間房兩個小孩，以現在的房價太吃力了，學長買得起是因為以前便宜啊…以前連二線廠都可以買好幾間」。

也有人認為可能是「槓桿太大」所致，「槓桿開爆還能活下去，不錯了啦」、「重點在槓桿，說不定人家不想一次拿兩三千萬現金出來，大筆資金鎖在一間房有何意義」、「這就表示案例2財力不夠啊，這樣還資深投客？沒現金買房能力算啥資深投客？」、「現金軋不過來而已啊，還不是大家槓桿開太大」。