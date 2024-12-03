25歲月入50K公務員曝理財配置 網看完盛讚「很穩」可安心睡

領死薪水也要懂得理財規畫才能「錢滾錢」，早點替自己未來的退休生活做打算。一名25歲高考公務員月收入5萬，生活在台北以外的直轄市，目前尚不需要幫家裡負擔開銷。他分享自己的投資理財配置希望可以聽聽其他人的建議，貼文一曝光引來不少人稱讚他規畫得不錯。

原po在Dcard以「25歲月薪50k理財請益」為題發文表示，他想買汽車，但沒有追求一定非新車不可，所以預計買二手車就好，另也希望可以買房，但不強求，不行就算了。

生活支出部分，他列出房租（含水電等）一個月為7500元，吃喝1萬元，其餘（手機門號、買東西等）也是大約7500元。他說自己一直都有在記帳，現在每月大概就是花25000元左右，另外他補充，保險部分基本上該保的都有保了，年繳約4萬元。

目前他的投資理財方式有20萬元緊急備用金，每月存1萬等之後買車，以及每月投入買006208 ETF（富邦台灣采吉50基金）、美股VOO（Vanguard S&P 500 ETF）各7500元，目前股票約有50萬。

網友們在貼文下方留言「不錯了，這配置穩穩放長期，睡得也安心」、「你的理財規畫看起來是沒有問題的，甚至在你這個年紀靠自己能有這樣的成果，非常不錯」、「你選擇的就只是穩，沒啥對沒錯，工作穩定，連投資也是穩的那種，你應該很容易算出幾年後資產多少、報酬多少，再去評估這樣的結果能不能接受就好」。

原po也回應自己個性的確偏穩定，只是想要平平穩穩地過日子而已，發文是想問這樣的理財模式如何，如果有更好的方案就再改進，因此才選比較穩的標的讓自己不操心。

但也有人給予不同建議，「緊急準備金可以不用那麼多，10萬應該就很夠了」、「未來買車也要連同每月停車費一併加入開銷計算，車險和牌照燃料稅還有保養費」、「00757、00911、00830這類具有美股成分的ETF可以認真考慮一下，畢竟漲幅不會輸一般市值型」。