她晚餐買一半…郵局帳號顯示「已止付」心慌急求救！疑演唱會門票釀禍

一位女網友買晚餐欲使用中華郵政的行動郵局App付款時，畫面卻顯示「已止付」讓她完全登入不進去，而且生活費都在裡面，她說第一次遇到這種事情，心裡很慌，不曉得帳戶拿不拿得回來。

原po在Dcard以「郵局被止付了該怎麼辦」為題發文並貼出照片，中華郵政的行動郵局畫面顯示「身分證字號為無效帳戶，或帳戶已止付，我們無法為您服務」等字樣。

她說買晚餐的當下身上僅剩100元，而且連生活費都在該帳戶裡，心裡真的很慌，後來致電客服得到的回應卻是得親自臨櫃辦理才能知道原因，她猜測是否自己最近為了買演唱會門票，金錢來往比較頻繁，因此造成帳戶異常。

底下留言有不少網友好心提醒，「最好快去查清楚，如果是警示戶就麻煩了，不只是郵局，名下所有的帳戶全部都會被管制，而且不能做電子交易，有可能妳交易的金流是贓款」。

還有人指出，「那已經不是能不能用的問題了，會被信用管制，而且聯徵會被顯示信用不良」、「警示戶基本上就等於有刑事相關的問題了，妳的郵局基本就是凍結的狀況，好好思考有沒有借帳戶給別人，如果有趕快找出證據，然後去報案」。

「妳的角色看來就是被列為嫌疑犯，認真建議妳打165諮詢，因為真的非常麻煩」、「聽起來是被詐騙不自知」、「為了保護妳止付而已，可能有被盜用，只要沒做錯事，去臨櫃就可以解決了」、「帳戶是問題帳戶，妳可能涉及詐騙了，只能臨櫃查詢，郵局員工路過」、「有可能是別人轉給妳的錢被報案，所以妳被控管，不一定是直接匯進妳帳戶的錢」。

「我猜是買賣演唱會門票被三方詐騙」、「要不要看一下妳轉出去的帳號跟轉進妳的帳號是不是同一個，感覺像三方詐騙」。原po回應網友表示，她的確有出現三次交換票行為，「錢轉來轉去…不知道是不是因為這樣」，還有人解釋，「其實不用迅速進出也有可能被警示，只要妳其中金流有不乾淨都會」。