靈性諮詢助她走出離婚憂鬱症 吳若權：自性自度，心靈的成長只能靠自己

鑰匙在自己手裡

從事以靈性諮詢助人的工作已經很多年，累積為數不少的個案，每次和這些個案的當事人見面的時候，他們最常說的一句話是：「若權老師，謝謝你，讓我改變了人生。」這時候，我都會毫不猶豫地立刻回答對方：「你的好意，我領受了。其實，你最該感謝的人，是你自己。」這並非客套話、或自謙之詞，而是千真萬確的。深陷痛苦深淵時，覺察到必須做出改變，並且付諸實際行動去扭轉命運，完全都是靠自己啊。

相對之下，有更多的人的選擇是：直接在低谷躺平！他們除了怨天尤人以外，並沒有做出任何正確的努力，所以也就很難發生改變。於是長期停滯在不滿意的狀態，甚至習慣這個被自己營造出來的情境，我把它稱之為「痛苦的舒適圈」─雖然痛苦，但因為習慣而感覺舒適，就更難有改變的動力。

所以，翻身之後，除了謝天謝地、感謝別人之外，一定要感謝自己。

幾年前，仙蒂專程從南部北上，找我做個人一對一的靈性諮詢。當時她正逢老公背叛婚姻，心理上還在掙扎究竟要不要原諒對方，他竟已經選擇離異去跟小三在一起。加上她對法律不熟悉，糊里糊塗地簽下「離婚協議書」，不僅贍養費分文未取，唯一的兒子還被前夫帶走。

萬念俱灰的她罹患憂鬱症，更因為精神不濟影響工作表現。定期看精神科門診，按時服藥，拖了半年多，最後還被公司裁員。仙蒂幾次都想走上絕路，了斷生命，偶然間看到我在YouTube平台「吳若權幸福書房」的說書影片，她決定來找我進行改變人生的計畫。

面對所有的遭遇或改變，自己都要負全部的責任

雖然擁有中國和英國心理諮詢的證照，但在台灣做靈性諮詢，我覺得最有效的工具是美國的潛意識探索訓練，這套系統的理論是：直接穿過意識層面去改寫根本的信念程式。這種做法可以幫助個案，清除潛意識的雜訊，更明白自己真正要的是什麼，進而採取有效的行動。

（本文出自《捨得自己：金剛經的日常實踐》) 由於仙蒂想要改變自己的決心非常強烈，經過幾次的靈性諮詢，就找到根深柢固於潛意識裡「感覺不被愛」的錯誤信念，再配合表達與溝通的技巧，積極認真地學習，以自己都意想不到的速度，彷彿脫胎換骨般新生。

她重返職場從事業務工作，並和前夫理性溝通探視兒子的時間與方式，即使前夫和那個從小三被扶正為新婚妻子的女人，常在對話中使用酸言酸語，她都能以四兩撥千斤的方式平靜以對。連前夫都發現她大幅改變：「妳變很多。」她笑說：「說起來，我要感謝你，但現在我知道我最要感謝的人，應該是自己。」

我取得來自美國的潛意識探索訓練的證照，深知這套系統強調一切改變的發生，都要以個案本身為主體，唯有當事人才能成功改寫自己潛意識的信念。

因此對施作潛意識探索的指導者，既不稱為「導師」、也不稱為「師父」、「教練」，而是稱為「協作員」 (facilitator)，有些文獻翻譯為「輔導員」或「促成者」，無論翻譯為何，總之就是要以求助的這一方，作為改變成功的主要關鍵。

根據維基百科的解釋，「facilitator」 (協作員)意思是：幫助一群人可以合作得更好、理解他們的共同目標，並計劃如何實現這些目標。我將這個解釋，應用於心靈諮詢，對「facilitator」的理解，即是一切以客為尊，「協作員」絕不主導，也不居功。若再深層地去體會，對個案當事人來說更重要的意義是：

改變，最關鍵的鑰匙是掌握在自己手上。正因為鑰匙在自己手裡，所以沒有人可以剝奪你決心要讓自己變得更好的權利。別人都只是促成你改變的媒介而已，若要成功翻轉人生，唯有靠自己。

所有的學習成長，都不能依賴別人，要靠自己

《金剛經》有一句經文：「如來說有我者，即非有我，而凡夫之人，以為有我。」應用於生活層面的大意是說：佛陀雖然以「我」來自稱，但其實並沒有真正「我」的存在。一般人都執著於有「我」，以為只有「我」能度化他們。整部《金剛經》抽絲剝繭談的就是「無我」的概念，如果佛把度化眾生的功勞都攬在「我」自己身上，不就背道而馳了。

這正是佛學中「自性自度」的意思。眾生要自己度化自己，不需要、也不能夠依賴別人來度化你。佛陀勸勉我們：修行的一切都要靠自己，並非要你跟指導者搶功勞、忘恩負義，而是在感恩別人的協助與成全中，對自己的改變，負起全部的責任。

我的母親曾罹患多重器官惡性腫瘤，經過兩年的治療後被宣告痊癒。年邁而且行動不便的她，仍深受慢性病所苦，難免情緒不好，常在家裡對我發脾氣；但每逢外人來訪，她都會說：「我要謝謝兒子，他花很多錢幫我撿回這條命來。」聽得我這個久病床前的照顧者感動涕零。

但我每次都立刻回話：「一切都歸功於母親自己強大的生命力。」這是百分百的真心話。因為在醫院中，類似的症狀都用同樣的療程，而母親是極少數能夠痊癒的個案，所以關鍵真的是自己啊。

汝等勿謂如來作是念：我當度眾生。須菩提！莫作是念！何以故？實無有眾生如來度者。 ─ 《金剛經．化無所化分第二十五》 【譯】你們所有弟子，不要以為我(如來)會有「我當度化眾生」這樣的想法。須菩提！不要有這種念頭。為什麼呢？因為眾生的般若智慧，原本各自具足。實在沒有眾生是被我(如來)所度化的。

（本文出自《捨得自己：金剛經的日常實踐》作者：吳若權)