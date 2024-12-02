轟買房「賠本投資」！他指投報率不如股市 一票人搖頭：是分散風險

面對日益嚴重的少子化問題，投資「房地產」真的好嗎？一名男網友發文，稱台灣的租金報酬率低、要付修繕費，又有人口下滑問題，指出買房完全是「賠本投資」。對此不認同的網友們，則認為買房是為了「投資生活」。

一名男網友在Dcard發文，表示現在台灣的租金投報率是世界前幾名的低，加上未來升息、還要付修繕費等持有成本，「買房」完全就是賠本投資。原PO表示，如果未來房價繼續漲，除非租屋族的薪資收入有所增加，進而帶動租金上漲，否則資金投報率只會越來越低。

原PO分析，長期來說，「隨便一個股市大盤的報酬率就比房子報酬好太多了」，未來台灣人口日益變少，需求少一半，許多人又都繼承父母的房子，等於需求更少，除非是台北精華地區，否則投資房地產並不是好選擇。

此文一出，不少網友認為買房是為了「投資生活」，「我買房不是投資是生活，佈置成自己喜歡的模樣和自己喜歡的人，不用顧慮房東不同意養寵物，也不怕房東續簽要漲房租」、「買房對我來說沒什麼特別的理由，純粹是為了渡假方便，不一定是為了投資，也從來不擔心少子化」。

也有網友認為，買房只是資產的一環，分散投資，「買房就只是資產配置的其中一環而已啊，股票、房子、土地、加密貨幣、定存、保單…都可以買啊」、「買市區的房子永遠不怕沒人要，你會想住50年舊公寓？會買房的人很多都是要分散風險」。