巴菲特認證的10個壞習慣！每分每秒都在浪費你寶貴時間、金錢

摘要 1.每拖延一年投資，複利增長的效果就被大幅削弱，進而阻礙財富成長潛能。 2.如果你計劃投資1萬美元，選擇了一支年平均成長率為8%的股票，並從25歲開始投資，到65歲時，資產將成長到217,245美元。若你延遲到35歲才開始，同樣的投資到65歲時僅能累積到100,627美元。 3.本文整理10大巴菲特認為的10個投資壞習慣，一定要避開。

數十年來，無論市場如何波動，巴菲特的投資與理財心法始終如一，且適用於各階段的投資人。他的價值觀一向直指人性的弱點，提醒人們避開那些不知不覺浪費時間與金錢的壞習慣。

來自美國的伯恩斯夫妻（Steve Burns & Holly Burns）共同創辦的投資網站New Trader U，近期整理出，巴菲特認為對累積資產沒幫助的10個壞習慣，藉此提醒大家改善這些心態，希望能幫助大家建立自己的財富。

壞習慣1：先花錢後儲蓄

「不要把花剩的錢存起來，相反的，要先存錢再拿剩的錢來花。」－華倫．巴菲特

巴菲特強調「用心」消費（Mindful Consumption），而非衝動性購物。研究顯示，平均美國人每月花費約314美元（約新台幣1萬元）在衝動購物上。

巴菲特建議，先儲蓄目，再將存完剩下來的錢，自由分配給非必要支出。這種簡單的心態轉變，對於財富累積可能帶來巨大的正面影響。

壞習慣2：拖延投資

「今天有人坐在樹蔭下乘涼，因為很久以前有人種了一棵樹。」－華倫．巴菲特

巴菲特11歲就明白，投資應該越早開始越好。他在11歲時買下了人生第一支股票，這讓他早早體會到複利的力量。

如果你計劃投資1萬美元，選擇了一支年平均成長率為8%的股票，並從25歲開始投資，到65歲時，資產將成長到217,245美元。若你延遲到35歲才開始，同樣的投資到65歲時僅能累積到100,627美元。

這種差距生動地說明了拖延投資的代價。當你又拖延一年才投資，複利增長的效果就被大幅削弱，進而阻礙財富成長潛能。

壞習慣3：嘗試預測市場走向

「股市是一個把錢從沒有耐心的人手中，轉移到有耐心人手中的機制。」－華倫．巴菲特

根據歷史數據，只要你錯過2002年到2022年間，股市表現最好的10個交易日，投資報酬率就會減半。因此，巴菲特主張進行穩定、一致且持續的投資，而非試圖預測市場波動。

巴菲特認為，即便是最專業的金融交易員，也難以成功地掌握市場節奏，但許多散戶投資人卻試圖超越市場。一般來說，長期投資往往比追逐短期走勢更有效。

壞習慣4：忽視自我學習

「每天閱讀500頁，知識才會像複利一樣累積。」－華倫．巴菲特

巴菲特每天把80%的時間用於閱讀和思考。他強調持續學習的重要性，而這種習慣也直接影響財務決策。研究顯示，經常閱讀的人通常具備較強的金融知識和判斷能力，有助於制定更明智的投資策略。

在瞬息萬變的經濟環境中，知識資本與財務資本一樣，可以隨時間不斷增值。

壞習慣5：盲目追逐投資趨勢

「我在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪。」－華倫．巴菲特

2008年金融風暴和「.com」網路泡沫事件這類危機，顯示了「羊群效應」的從眾心態所造成的昂貴代價。當所有人都在1999年一窩蜂的買進科技股，或在2007年搶買房地產時，巴菲特始終保持冷靜，維持其嚴謹的作風。

與大眾背道而馳需要堅忍不拔的心態，但過去的事件證明了，這種做法通常會帶來更好的投資回報。

壞習慣6：做出太多承諾

「成功人士與極度成功人士的區別在於，後者對幾乎所有事情都說不。」－華倫．巴菲特

時間管理不善會帶來隱藏的財務成本。每一項承諾都代表著機會成本，這些時間和精力可以用來進行更有利可圖的活動。巴菲特採取的「選擇性承諾」方法，讓他能將資源專注於最重要的決策。

壞習慣7：專注於快速回報

「我們最喜愛的持股期限是永遠。」－華倫．巴菲特

巴菲特執掌的波克夏海瑟威投資公司（Berkshire Hathaway），大多數成功的案例都來自長期持有的投資，如可口可樂與美國運通（American Express）。短期交易不僅產生費用和稅金，也錯失了增長的機會——專注於長期回報比短期交易更能避開這些陷阱。

壞習慣8：過於頻繁的交易

「無為是種智慧：不活躍的交易是一種明智的行為。」－華倫．巴菲特

股票平均持有時間從1960年代的8年，降低到今天的不到6個月。每一筆交易都會產生成本，包括看得見的（佣金）和看不見的（買賣差價）。

至今，巴菲特的投資組合周轉率仍然非常低，證明成功的投資往往什麼都不需要做，耐心等待和無為，可以讓你在市場中獲得更大的優勢。

壞習慣9：過度依賴借貸

「我見過許多人因酗酒和槓桿傾家蕩產——槓桿指的是借來的錢。」－華倫．巴菲特

無論是使用保證金借貸，還是透過期權和期貨放大槓桿，這些行為都會在股市大跌時，加劇你的虧損，甚至迫使投資人在最不合時宜的時候拋售資產。巴菲特堅持避開借貸的策略，這幫助他在市場波動中保持穩健。

壞習慣10：過於頻繁的做出財務決策

「一個投資人應該表現得好像他一生只有一張決策卡，上面只有20次決策機會」－華倫．巴菲特

研究表明，頻繁的決策會耗損心理能量。巴菲特的「20次決策卡」規則，提醒投資人謹慎行事，每一次的投資決策應該都是經過仔細考量後進行的，而不是根據短期市場波動頻繁交易。

資料來源：NewTraderU、Steve Burns

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文巴菲特認證的10個壞習慣！每分每秒都在浪費你寶貴的時間與金錢》