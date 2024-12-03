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小米手機超低定價也能賺錢？ 他揭殘酷「商業邏輯」：其他企業學不來

聯合新聞網／ 時報出版
圖為小米董事長雷軍。（路透）
圖為小米董事長雷軍。（路透）

而小米沒有會員費，還只賺好市多那麼薄的利潤，這不是同一個商業邏輯，所以小米早期那種超低利潤定價在實體企業中幾乎就不可能長期存在。

最後，小米做的是智慧型硬體，手機的研發費用相當高，即使是掃地機器人、電視、路由器、筆記型電腦等產品也有很高的研發費用，這是好市多這種通路型公司不能比的。所以，完全對標好市多的低利潤，也不是理性的選擇。

小米生態鏈早期有許多企業都採用用了極低利潤的定價策略，最後幾乎都放棄了，因為這種過低的毛利本身在商業邏輯上是不成立的。

有些產品，如果只在小米商城銷售，因為不用付過多通路費用還勉強可以生存，但小米商城的銷量畢竟有限，一旦想到其他通路銷售，這種毛利連通路費用都付不起，更不用說傳播推廣的費用了。

（本文出自《顧客價值行銷》)
（本文出自《顧客價值行銷》)
後來小米意識到了這個問題，不再糾結於10%的產品毛利了，小米手機的價格也一漲再漲，小米生態鏈的多數企業也紛紛提高了產品售價。當然相比其他品牌，小米的大部分產品性價比依然是相高的。

說到這裡，我還是想提醒那些看到一個品牌成功就立刻要去模仿的企業家，一定要想清楚自己的具體情況，沒有經過詳細視察就片面學習，往往就是在往死路上飛奔。

比如，小米手機即使定價很低也能賺錢，那是因為早期小米有投資機構支持，不著急賺錢，手機還能透過營運獲得收入。

再比如，有人學江小白的表達瓶，其實他們不知道江小白除了表達瓶，還有幾百萬家餐館的銷售通路。

還比如，有人要學元氣森林，但他們不知道元氣森林的老闆唐彬森早年透過遊戲賺了好多錢，他早期根本不太在乎虧損。

我想起一個朋友的故事。

她在頤和園附近經營一個文化空間，當年經常請舒乙這種級別的文化藝術大師去講課，空間也非常熱鬧。

於是有人就覺得她的空間經營得很棒，也想辦一個，但辦一個就失敗了。後來她和我說：「別人也想學我做這種空間，其實他們並不知道這個空間賺不賺錢，只是表面上看著很熱鬧。

我經營這個空間，是因為我想請這些名家為兩個孩子在文化藝術方面多薰陶薰陶，我其實不太關心賺不賺錢的事。他們可能不知道，我之所以能經營下去，是因為我虧得起。」

（本文出自《顧客價值行銷》作者：小馬宋)

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