好市多會員費收入太驚人！金額占利潤比超高 高級會員享「優惠趴數」回饋

和一般的超市不同，如果你想去好市多買東西，你首先要成為好市多會員。

好市多的會員分為普通會員和高級會員兩種，在美國和加拿大普通會員的年費為55美元，高級會員的年費為110美元。

高級會員可以享受一年內購買金額2%的返利，以及其他一些優惠。

（本文出自《顧客價值行銷》) 要記住，這個費用可不是存在你的會員卡裡消費的時候還能使用，而純粹就是為了獲得會員資格支付的費用。

2017財年（Fiscal/Financial year，財政年度），好市多的會員費收入是20多億美元，當年好市多的淨利潤為26.8億美元，會員收入占到了利潤比例的74%。

2018財年，好市多的會員費收入為31.4億美元，企業總利潤是31.3億美元。

最近的2021年，好市多的會員費收入為38.77億美元，淨利潤為50.07億美元。

有沒有發現，如果沒有會員費，好市多就是一家不怎麼賺錢的公司。

（本文出自《顧客價值行銷》作者：小馬宋)