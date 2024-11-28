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辦信用卡後遭銀行狂call問信貸 他搬出「3字機關」回嗆從此天下太平

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨接到銀行瘋狂打來的電話，不斷詢問要不要辦信用貸款讓人覺得很煩。 示意圖／ingimage
一名網友抱怨接到銀行瘋狂打來的電話，不斷詢問要不要辦信用貸款讓人覺得很煩。 示意圖／ingimage

許多民眾都有接過銀行打電話來，詢問要不要申請信用貸款的經驗。近日一名網友分享遇到超奇葩的誇張銀行，狂打電話20通，而且還要騙人貸到11%的高利率，其他網友看完好心分享一招反擊方式，只要跟對方說會向「金管會」檢舉，包準銀行不敢再打電話來騷擾，從此天下太平。

原po於Dcard以「銀行真的超煩」為題發文，他說自從辦了信用卡後，銀行就一直打電話來問貸款，自己早已表明不缺錢，而且利率若沒3%以下、代辦費1千以下就不要浪費他的時間。

結果銀行卻說開辦費要8千，還說以原po薪資轉帳跟勞保沒很高的情況下不可能到3%以下，以他的條件應該差不多11到14%左右，於是原po便直接回絕，掛了電話後1小時，該銀行又再打來說幫忙爭取到最低利率6.88%。

他直言「有些銀行專員是不是臉皮超厚，我說不用了謝謝就覺得我客氣好說話嗎？」他表示，自己雖然薪水超低，但真的不缺錢，不要一直講「有備用金放在帳戶也比較安心」之類的話術，最後他直接暴怒說一句「不要再打電話了」，連謝謝都不想說。

此文一出，許多人紛紛留言提供建議，「他再打來騷擾你，就可以告上金管會嘍～這三個字讓不少行員一聽PTSD直接發作」、「實用小妙招耶」、「金管會這三個字對於金融業跟保險業來說真的=麻煩找上門」、「我都說，再打來我就投訴到金管會，就沒再接到」。

還有人表示因為辦信用卡其實都有同意「共同行銷條款」，如果以個資法的角度，要求銀行清除個人資料不接受任何行銷應該是可以的，「至少處理一次可以安靜半年，不然一天到晚打來火氣都上來了」、「真的不需要就跟對方說要設定禁銷註記」，其他人也說「直接封鎖就好了」、「裝whoscall呀」、「最好笑的是，一旦你同意辦信貸，後續基金保險的那些也會來找你了」。

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