中華隊鍍金！球迷走出簽賭陰霾「為台灣棒球驕傲」 懸緝：向陳傑憲學習為自己奮戰一次
令人撼動的夜晚
11月24日是全台最感動的一天，更是創造歷史的一天。一個不被期待的中華隊，不斷逆境而上，突破重圍，直到登上世界的巔峰。這真是宛如一場電影劇情般的情結，真實在生活中上演。
你可知道，為什麼中華隊奪冠是一種奇蹟的事件：
其一，台灣總人口數只有2300萬人，相較於美國3.3億人口，以及日本1.2億人口，光是差距至少有5倍以上，要在其中挑選出優秀的選手比例就比較少。
其二，台灣開始有了職棒是在1990年，美國在1871年就已經有了第一個職棒聯盟，日本則是在1936年就開始有了職棒，所以在棒球的歷史上，離最近的日本差距也有54年。
在這二項差距上，台灣在先天條件上就處於劣勢的狀態，更別想要得到冠軍。
離開的球迷回來了
自從職棒從1990年開打直到2009年，總共發生了5次職棒簽賭，而在2009年那次事件後，感受到大家已對台灣棒球失去信心，有段時間，支持職棒的球迷們也紛紛離開球場表達失望。
從中職球迷成長圖表中我們能看到，在2009年還有89萬的球迷看球，2010年直接驟降至64萬人，09年的職棒簽賭案根本是壓倒球迷信任的最後一根稻草。
然而經過球員的努力、球團的經營，以及事件的淡化。就在這二年，當疫情開始趨緩後，發現觀看球賽的球迷們漸漸回來了。
我在生活上就有了很大的體會，因為家住棒球場附近，每當有棒球賽事時，週遭的交通就會大打結，甚至車位一位難求。有次更誇張，短短200公尺回家的路，我則是塞在車陣中超過半小時才能脫離這個路段。
中華隊的關鍵角色
這次的比賽中，最讓人印象深刻的就是中華隊隊長陳傑憲，除了逆天的外型外，更蘊藏著謙虛內斂的個性。當拿到前四強出發去東京前接受訪問時，他說：「我們會盡自己100%的力量，最大的努力，成為台灣人的驕傲。」
而他的謙卑也代表著台灣人的個性，尤其他背後的故事更彰顯了台灣人的韌性。從小就接受棒球的訓練，高中就到日本就學並學習棒球，他一直夢想能進入日本職棒，但卻都沒能被選上。
也因為家庭因素，最後回到台灣發展，但他的職業生涯並沒有那麼地順利，也曾因為表現不佳被換至其他守備位置；身體的舊傷復發，讓他整季賽事報銷。
甚至媽媽在與父親離婚後，因為某些原因導致精神異常而成為流浪漢，但他從來沒有放棄媽媽，直到有天媽媽清醒了，母子才得以團聚。而在團聚後，媽媽為了報答當時幫助她的街友們，成立了「微笑慈善會」，為的就是要幫助其他遊民。
一個經歷過那麼多低潮，又能一步步克服的人，擔當起全隊的精神指標再適合不過了。
在接受其他媒體採訪時，陳傑憲說他最喜歡的日文是：「只要去做，就能成功」，這句話也影響著他的一生。
衝破天花板
你知道這場冠軍代表著什麼意義嗎？這群選手已將台灣棒球實力衝破天花板。
一直以來，只要遇到日本隊，我們只有輸球的份，距上次三大賽事贏日本是在1992年，也就是32年前的事了。日本隊宛如中華隊的天花板，永遠無法突破。
而這次的4:0完封日本隊，靠得不是僥倖，而是實力的發揮。投手群所投出的球持續壓制對手打擊，頂多只是零星的安打。
相信這場冠軍效應也會持續漫延整個台灣的棒球生態，甚至讓國際看到。以往，選手能到大聯盟發展的機會是很少的，但這次的冠軍，更可能成為將球員們推向國際的一種助力，讓台灣的棒球愈來愈強，這可是正向的循環。
11月24日這個夜晚，全台的歡呼都是屬於這群為台灣拚命的選手們的，而我們也體會到這份感動，一同見證歷史。
你為自己奮戰過嗎
我們生命中有多少時刻，也跟這些選手一樣，面臨不被看好的局面，甚至在被別人懷疑的目光下前進。但哪一次我們不是跌倒了再爬起來，哪一次不是擦乾眼淚，再次挺起胸昂首闊步。
其實這些過程根本沒有人會在乎，只有你會算過自己失敗了幾次。但重點是你有堅持自己的信念嗎？有想用行動逆轉困境嗎？
這晚，中華隊向台灣詮釋了，什麼叫：「只要去做，就能成功。」
而我也要順著這份感動，為自己奮戰一次。
那你有想過你為自己奮戰過嗎？
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