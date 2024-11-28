《「我是有錢人」迷思759》想要賺FED降息最高資本利得，美國零息公債標的更有機會！

前幾天，有媒體報導指出：觀察國內6月以來，高股息ETF受益人數逐月降低，而美國十年期公債近期再度來到近5%的高點，投資級債殖利率更來到6%附近，因此吸引市場資金轉進，讓不少投資人又開始「擁抱」債券ETF。

而據相關資料統計，目前最熱門的美債ETF—元大美債20年（00679B），已經追加募集到了第20次，截至11月8日當週為止，投資人數已突破40萬人。

對此現象，就有法人分析指出，近期債券市場受到美國大選影響，美國10年期公債殖利率一度來到約4.5%左右，相當接近美國這一波啟動降息前的4.7%。由於債券殖利率，與債券價格走勢相反，此代表殖利率來到波段相對高點之際，價格就出現極具吸引力的買點。

簡單來說，投資人之前之所以瘋買債券（特別是美債），主要就是考慮當FED降息時，能讓債券價格產生一定的價差。然而，在過去這段期間，儘管FED也降息多次。但令債券投資人倍感挫折與不解的是：債券價格非但沒有因為FED的降息而大漲，反而是頻頻下跌，並沒有讓他們賺到預期的「價差」。

不過，最近筆者注意到，市場上出現了一種叫做「零息美國公債」的債券ETF，可能反而更適合「想要短期賭FED降息，並可能因此賺到較多價差」的「小資」投資人。

與過去國內投資人熟悉的，發行期間可以定期收到一定債息的「附息債券」不同，「零息債券（Zero Coupon Bond）」，其實是一種不支付利息的債券。所以，它又被稱為「折價債券」。

正由於零息債券在發行期間，並不會定期支付利息，只會在到期日時，按票面價值（例如100美元）支付給債券持有人。所以，購買這種零息債券持有人，其目的都是賺取其中的價差（也就是「票面價值」，減去「購入金額」）來獲利（請見下表一）。

既然零息債券是「折價」銷售，那麼，它到底有多大的「折價」空間呢？根據熟悉債券投資的怪老子之前的試算，通常20年期的產品，實際價格約可以打到4折左右。但如果是附息債券，實際價格可能只有打9折左右。

為什麼零息債券的價格，可以比附息債券更低？道理很簡單，附息債券的投資人，可以定期享有固定的配息；但是，零息債券的投資人則沒有。且正因為以同一年期標的為例，零息債券比「附息債券」價格更低，自然也就成為想在債券市場中，想要追求更高資本利得投資人的適合選項。

事實上，美國政府並沒有發行所謂的零息債券，而市場投資人之所以能夠買到美國零息公債（國庫券），主要是在美國國庫券發行之後，由國外某些金融機構，將其分拆為「固定付息」與「零息」兩種標的。其中的後者，才是目前國內投資人目前可以買到的標的。

儘管零息債券，可以讓想賺價差的債券投資人，獲得更多的資本利得，但是，筆者也想提醒投資人，在心動並且正式行動之前，更要特別注意以下挑選投資標的的重點：

首先，想要在降息中，賺得更高的債券價差，最好選存續期間較長的債券標的。這是因為存續期間越長的債券，受利率影響的敏感度越大；反之，存續期間短的債券，受利率影響比較小。

說明：2019年7月，到2020年3月的降息期間為例

其次，零息債券標的多樣，最好挑選違約風險最低的標的。事實上，由於零息債券沒有配息，且與附息債券市場相比較小。所以，投資人較容易面臨相對更高的信用違約風險與流動性風險。從這個角度來看，筆者認為美國公債（國庫券）的風險，相對來說是比較低的。

據了解，國內投資人之前，其實就已經透過券商（複委託）以及銀行（透過券商複委託，或是直接投資方式），買到美國零息公債（請見下表三）。一般美國公債（國庫券）的面額，只要100美元，投資門檻並不高。

但是，只要是透過銀行直接投資（簡稱「直投」）的客戶，基本上都是銀行的高資產客戶，例如「專業投資人」，實際投資的門檻金額都不低。且正由於投資金額不低，所有買賣下單，都必須臨櫃辦理，而無法透過網路帳戶進行交易。

為了服務更多非高資產客戶，國內也有少數一、兩家銀行，則是透過券商複委託的方式，讓對此商品有興趣的投資人，可用較低的投資門檻「入手」。據了解，目前只要面額1萬美元，即可買到單一美國零息公債。且據業者的說法，未來此一投資門檻，還可能降到「面額2000美元」。

只不過，由於銀行銷售的「本息分割」的商品很多檔，每一檔的最低投資門檻，以及追加金額規定也不同。所以，投資人在實際投資之前，都得先了解清楚。

最後，最好「小錢、閒錢投資」，甚至有「長期持有到期」的心理準備。筆者想特別提醒「想賺較高債券資本利得」的投資人：高報酬率，必伴隨有高風險。

因為以投資這種零息債券為例，最有可能獲得極大資本利得的機會，就是賭FED連續降息，債券價格立時飆高。如果沒有，投資人所持有的零息債券價格，應該就會以「平穩」的格局，持續上漲到到期日（以美國公債為例，就是100元面額）。

所以，關於零息債券的投資，除了要牢記以上兩大投資重點之外，投資本金最好是那種「就算全部賠光，生活也不受影響」的閒錢（意思就是：投資本金佔個人或家庭總體資產比重極低），並且有「長久持有到期」的心理準備。