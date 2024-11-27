美國大選落幕 債市可望迎來轉機

聯準會啟動降息、美國大選宣告落幕，隨著這兩大市場關鍵議題塵埃落定之後，市場資金重新青睞債市。聯準會於今年9月開啟首波降息周期以來，連續第二次調降基準利率，許多投資人開始在降息之後卡位債市，但是指標利率美國10年期債券殖利率卻不跌反漲，滙豐投信表示，當前不失為長期布局債市的良機。

回顧2016年美國大選，殖利率在川普意外勝選之後才開始彈升、幅度達80點；而本次殖利率彈升卻早在聯準會9月啟動降息之後，率先反應川普勝選情境，殖利率從3.6%一路上漲至4.4%，彈升點數達80點，已經與「川普1.0」時代的「川普交易」相去不遠，合理推估殖利率本波彈升幅度應接近滿足點。

隨著川普內閣人事陸續底定，債市顯示出市場對「川普2.0」可能迎來的再通膨憂慮有所緩解，美債券殖利率觸及近期高點後明顯回落。預定新任財長由前避險基金經理人班森特（Scott Bessent）出線，提出的三大政策改革方向，包括提高經濟成長率至3%、將預算赤字降至GDP的3%以內、以及增加石油產量至每天300萬桶，這都被視為有助於推動經濟成長與通膨控制的積極信號。

長線而言，殖利率除了反映通膨與經濟動向，與聯準會政策周期密不可分。滙豐環球高入息債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理顏誌緯說明，過去也曾經出現降息後殖利率不跌反漲的現象，如1995年與2019年，但只要寬鬆周期仍未結束，貨幣政策仍將主導趨勢性的延續。

此外，2024年企業違約率預估將持續下滑，信貸市場基本面相較於過去周期表現更為強勁，固定收益殖利率曲線「結構性陡峭化」理由充分，私人信貸仍然具有吸引力。加上收益率相對具吸引力、存續期較短、技術因素利好，以及持續穩定的表現，成為納入多元投資組合的合理選擇。