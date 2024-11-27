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市場受川普政策不確定性影響 法人：布局多重資產基金攻守兼備

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
基金示意圖。圖／ingimage
基金示意圖。圖／ingimage

台股市場近期表現震盪。不過，法人指出，市場變化雖快速，但投資機會仍然存在，留意明年川普重返白宮後，政策制度的走向。因此，可藉由多重資產資基金納入核心部位，將是穩健應對的投資策略，攻守兼備。

針對未來降息趨勢，合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世分析，未來幾季的降息步調可能將以一次一碼的方式進行，直到達到中性利率，預估中性利率接近3%。他指出，美國儲蓄已經用盡，消費信貸的拖欠率正在上升，該類因素可能會對經濟造成壓力。此外，供應鏈脫鉤導致的生產成本上升，也成為市場關注的焦點。

近期投資市場充滿變數，但也暗藏機會。黃馨世表示，對於固定收益投資者來說，目前公債價格處於相對低位，是短線介入的良機。隨著利差過低的現象消退，公債可能回歸合理價值。

不過，需留意景氣循環影響，若全球經濟韌性高於預期，降息時程可能延後，對公債價格不利。因此，投資人仍應謹慎關注經濟數據，靈活調整策略。

全球經濟風險方面，貿易戰仍是首要關注點。他表示，美中與美歐之間可能爆發更激烈的關稅爭端，不僅推高通膨，還會影響全球供應鏈的穩定性。此外，中東與東歐的地緣政治衝突也可能攪動原物料價格，為市場帶來進一步不確定性。另一方面，若消費熱度持續高漲，經濟表現強韌，可能對固定收益市場構成壓力。

公債 降息

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