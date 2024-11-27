租金、營業收入年年成長 REITs有靠山

REITs持續受到法人資金的關注，保德信指出，聯準會自9月首度降息以來，已降息3碼之多，隨著全球主要央行持續降息，整體金融環境將持續寬鬆，不動產作為高槓桿行業，不管是從開發建造端，或是購買需求端，都將大幅受惠於更加寬鬆的金融市場，且因為不動產與大盤的相關係數低，更是法人資金配置的考量之一。

PGIM全球精選不動產證券基金產品經理張國揚表示，REITs具有營業收入成長特性，因此在景氣循環週期中具有韌性，根據歷史數據統計，REITs的同店淨營業收入（SSNOI）年增率長期維持在3.4%左右，即使面臨過去三次經濟衰退後，恢復期也較其他產業更快。

因此，張國揚說明，受惠於不動產收入相對穩定的特性，REITs股價與大盤連動度相較其他產業更低，僅次於公用事業、能源、必須消費，加上穩定收租優勢，成為市場資金現今面對市場波動時，多元化配置的考量。