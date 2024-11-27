從約會到洗碗！金錢、家務到愛情的「婚前協議」

「我真的很討厭洗碗！」小莉常在約會時說這句話。身為科技公司主管的她，工作幹練，但面對洗碗總是瞬間蔫了。而阿偉，身為建築設計師，總是笑著接話：「沒關係，我來，你煮飯好吃。」

交往五年後，他們決定攜手共度一生。小莉有房有積蓄，阿偉經營設計公司，但還背負創業貸款。當小莉父母建議簽婚前協議時，她靈機一動：「不如把生活習慣也寫進去吧！」

婚姻不只是愛情，更是承諾與磨合。他們希望透過婚前協議，討論具體問題，確保未來少爭執，讓婚姻更穩定幸福。

一、婚前協議是什麼

婚前協議是結婚前雙方對財產分配、債務處理等事項的約定，不僅適用於高資產族群，也是預防衝突的智慧工具。它涉及財務管理、家務分工、子女保障等問題，能增進彼此信任與理解。即使婚後遇到新需求，仍可制定「婚後協議」作為補充。婚前協議並非冰冷的文件，而是一份真誠且具溫度的承諾。

在台灣，婚前協議法律效力以財產為主，但更重要的是它象徵雙方對未來的共識與承諾。婚姻如同一場旅程，協議就像出發前的計畫：分配資源、明確分工、應對變數，共同打造幸福藍圖。

Tips：婚前協議必須符合以下條件才具有法律效力 1、雙方必須在完全自願的情況下簽署 2、內容不得違反法律強制規定或公序良俗 3、簽署時必須有公證人見證（法院公證）

二、婚前協議可以包含什麼

小莉和阿偉的婚前協議可以涵蓋多方面的內容，以確保雙方在未來共同生活中能夠更順利、和諧。這些內容可以分為以下幾大類：

1、嚴肅的財務大事

婚前財產與債務：小莉的房子、阿偉的公司股份及創業貸款各自歸屬，清楚又公平。

投資決策：兩人約定，重大投資如超過 10 萬元需共同討論。

共同基金：每月固定存一筆錢，專為蜜月、子女教育等長期目標準備。

夫妻財產：採法定財產制，保有夫妻剩餘財產分配請求權。

關於夫妻財產制可參考此文章

2、溫馨的生活約定

洗碗歸阿偉：因為小莉真的無法忍受洗碗。

小莉主廚：週末美食由小莉掌勺，因為她煮得特別好吃。

約會時間：每個月至少安排一次浪漫約會，讓婚姻保持戀愛的感覺。

互相關愛：輪流照顧生病的對方，彼此守護。

3、未來的幸福規劃

子女教育基金：提前規劃孩子的教育開支，確保未來穩定。

節日安排：輪流回雙方父母家過年，讓節日不再成為煩惱。

寵物計畫：小莉愛狗，阿偉愛貓，婚後討論領養哪種寵物。

這些協議內容幫助雙方更清楚地界定彼此的責任與權利，透過詳細的討論達成一致，未來的婚姻生活也將更為和諧穩定，幸福加倍！

三、結論：婚前協議不破壞感情，反而更有共識

經過深入討論，他們決定簽署婚前協議，不僅保障財產，更建立對未來生活的共識。協議中既有嚴肅的財務安排，如還貸責任、共同基金；也有溫馨的生活約定。阿偉一句「怕忙到忽略你，才寫進去每月約會」，讓小莉感動不已。

這份協議就像是一封浪漫的情書，融合務實與溫馨，成為兩人攜手前行的基石。對他們而言，婚前協議不是冷漠的契約，而是愛情的智慧表現。它清晰彼此底線，凝聚共識，為感情加上理性的保護膜。正如小莉所說：「這是我們的愛情保險單，也是幸福的藍圖。」