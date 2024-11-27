快訊

采盟「黃巾之亂」 桃機將最重罰100萬：影響機場營運情節重大

升副祕訣／降等聘任靠主觀認定？系所挑潛力股「搶聘」

海灌16分！亞洲少棒賽 中華隊複賽首戰4局扣倒大陸

台股尚勇 統一台灣動力基金掌握台股全方位成長Power

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

「Team Taiwan挺台灣，台股投資選Taiwan Power！」台灣棒球隊展現台灣尚勇力量，在世界12強金牌戰勇奪冠軍。今年台股漲幅全球第三，也讓世界看見台灣。據CMoney統計至11月25日，加權指數今年來大漲27.98%，勝過歐美及亞洲主要國家股市。AI強勁需求有望帶動年底台股表現，投資人可以利用統一台灣動力基金（UPAMC Taiwan Power Fund），讓統一投信金獎團隊幫你鎖定台股長期成長Power。

統一投信金獎團隊投研實力堅強，深獲各大基金獎肯定，歷年累積獎項達127座。統一台灣動力基金長期表現在台股一般型基金中名列前茅，是投資人追求長期財富成長的好夥伴。根據晨星10月31日數據，統一台灣動力基金近十年報酬率高達476.4%，在同類型基金中排名第四；近五年報酬率逾200%，遠勝同類型基金平均值133.14%。就像棒球外野手的守備範圍廣，能夠靈活應對來自各方的擊球，統一台灣動力基金投資範圍橫跨電子及傳產，可以快速應變類股輪動，掌握台股全產業Power。

統一台灣動力基金經理人張哲瑋表示，近期美國經濟數據及企業財報皆顯示，消費支出保持穩健，使經濟有望朝不著陸方向邁進。聯準會降息速度雖仍存在不確定性，但利率調降的趨勢不變，資金面仍有利股市評價上升。加上近期台股外資空單在期貨結算後，也略微降低，籌碼面轉佳，使台股年底有機會震盪向上。

產業方面，AI訂單能見度高，使張哲瑋看好相關供應鏈後市表現。他表示，先前輝達財報顯示AI需求保持暢旺，預計2025年第1季市場需求將持續大於供給。GB200已在近期開始出貨，目前供應鏈對明年第1季按時放量的態度樂觀，有望帶動相關類股營收及獲利成長。另外，因應高速傳輸需求提升，交換器將升級至800G，新品將於明年出貨，使相關供應鏈有機會受惠。

統一台灣動力基金報酬率。(資料來源：晨星)
統一台灣動力基金報酬率。(資料來源：晨星)

台股

延伸閱讀

關注美股及政策動向 法人：台股測試季線支撐力道

川普關稅下馬威…台股跳水 國家隊進場

統一桃園物流園區動土 2028年啟用較勁全聯、全家

統一建構亞洲流通平台 邁步

相關新聞

台股尚勇 統一台灣動力基金掌握台股全方位成長Power

「Team Taiwan挺台灣，台股投資選Taiwan Power！」台灣棒球隊展現台灣尚勇力量，在世界12強金牌戰勇奪...

美國經濟溫和成長支撐股市表現 Fed 政策有助美債殖利率下降

美國總統當選人川普(Donald J. Trump)明(2025)年1月20日就任後，將積極領導府會推動各項政見，未來美...

光存款就700萬？她不解台灣人為何都很有錢 嘆「財富概念快被顛覆」

台灣人真的普遍有錢嗎？一名網友覺得好像很多人都很有錢的感覺，有的人以為自己很窮，長大後才發現爸媽早就幫忙存款8位數了…

只能刷老公卡…家庭主婦「沒信用卡」嘆麻煩 網揪一點：違法

申辦信用卡都要提供財力證明，但對於家庭主婦或是收現金的職業，較難以提供證明。日前有位家庭主婦表示...

令人感動的低毛利！雷軍當年1句最多賺5%讓小米成功 為何卻害其他企業走錯路？

雷軍在一次採用訪中講過，「硬體最多賺5%的純利潤」，這句話背後其實是有許多彈性和回旋餘地的，比如，產品的研發費用要不要計入硬體成本？…

主管每天傳「長輩圖」該回嗎？ 職場老鳥：努力拚命幹活比不上會拍馬屁的能力

筱筱抱怨新來的部門副總，每日早上都會發早安的長輩圖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。