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總見別人奢侈消費…44K小資女想排解羨慕感 過來人教「由儉入奢法」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友薪水雖不低，但還是會很羨慕「奢侈消費」的女性。示意圖／ingimage
一名女網友薪水雖不低，但還是會很羨慕「奢侈消費」的女性。示意圖／ingimage

人總有「物慾」，但該如何排解對他人的「羨慕感」呢？一名女網友發文詢問，她薪水雖不低，但還是會很羨慕奢侈消費的女性，總是可以做指甲、買保養品、出國玩，於是請教網友該如何排解心中的羨慕感。

一名女網友在Dcard發文，稱自己26歲，碩士學歷，已經工作3年了，目前薪水4萬4，年終1個月，她不需要孝親費，房租一個月8千，沒有其他交通工具和貸款，每月餐費1萬2，扣掉日常花費，一個月能存2萬元。

原PO透露，她有時還是很羨慕能夠「奢侈」消費的女生，平時可以做指甲、上瑜珈課、買專櫃保養品、出國玩、買名牌包，雖然她也消費得起，但收入並沒有寬裕到能夠「無痛」消費，因此心裡總有「羨慕」的感覺，因此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為存錢較實在，不然她也可以嘗試消費看看，「妳還年輕，花十年乖乖存錢投資，十年後看看自己的存款妳會感謝自己，慢慢就可以偶爾消費了」、「妳也可以試一次小筆奢侈消費，或許就會不再幻想了」、「想花錢就去花錢，不想花錢就把那些存起來」。

也有網友分享自身經驗，提醒原PO，「我試過買專櫃保養品，結果皮膚不合，最後還是用回開架，有包包是名牌，會很護包包，連淋雨都捨不得，最後還是改用平價好用的包包」、「我剛出社會的時候薪水才23k，月薪30k的時候我也在租房子、付孝親費，現在和老婆薪水合計大約一個月150k，才有在出國跟買一些奢侈品，知足常樂」。

名牌包 存錢 孝親費

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