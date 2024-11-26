2025年應掌握的五大投資趨勢 美印兩大市場、AI 題材持續受矚目

富邦財經趨勢論壇年中場曾提及美企引領AI、中國新三樣、AI PC元年、電力需求激增、能源轉型等五大投資趨勢。隨著時序進入2025，投資人還可關注那些投資領域？台北富邦銀行資深副總經理吳傳文於「2025富邦財經趨勢論壇」中表示，投資人可以關注美國及印度兩大經濟體以及AI機器人、邊緣AI應用及AI製藥創新等產業。

儘管美國川普上台後將祭出高關稅措施，可能導致美國的通膨升溫及全球貿易下滑，進而讓聯準會降息幅度收斂，但政策有望提振商業信心和投資，美國將持續領跑世界經濟。吳傳文指出，2025年美國仍引領全球發展，其軍事、科技、經濟實力驚人，且美國股市趨勢持續向上，投資上不可或缺。

中美關係緊張則造福印度，現任印度總理持續推動印度製造，積極拉攏外商的政策下，科技巨頭紛紛赴印度設廠，可望躋身世界工廠。面對全球高齡化趨勢，缺工議題浮上檯面，2025年為AI人形機器人加速發展的一年。此外，因應人口老化對於醫藥的需求，AI加速新藥開發，製藥商機無限。另邊緣AI發展將更趨全面，將從AI PC、手機，擴及更多終端應用，AI題材持續延燒。在此大環境下，投資人2025年可關注美國及印度兩大主要經濟體，產業選擇上則可關注AI及其衍伸的三大方向：AI機器人、智慧型家電、製藥創新。

趨勢一：世界經濟的王者-美國

根據富比世調查統計，美國仍為2024年綜合國力全球最強的國家。2024年美國GDP佔逾全球四分之一，穩居全球最大經濟體，且美國股市市值達60兆美元，幾乎達全球的一半，遠高於全球第二至第五經濟體，並有233家企業位列全球市值前500大。綜觀歷史，1984年以來美國共舉行10次總統大選，選後一年美股平均上漲16.4%，僅2000年因網路泡沫報酬率為負值。預期2025年總體經濟、產業發展、聯準會政策等因素仍有利於美股表現。且美國國會預算辦公室CBO預測，美國未來10年的GDP將由2024年的28.2兆美元成長到2034年的41.7兆美元，長期經濟成長穩定。

吳傳文表示，近兩年美股表現偏向集中大型科技股，2023年七巨頭上漲106.6%、扣除七巨頭後的496家僅漲12.3%；但2024年10月11止日七巨頭上漲41.8%，扣除後則是上漲16.6%，表現差異可望持續收斂。在此大環境下，預估明、後年成長股與價值股之企業獲利增長差異也將縮小，類股表現將更趨於均衡，投資上可著重多重、全面性配置，例如大型股+小型股、成長型類股+價值型類股，債券則可考慮槓鈴式操作。惟投資人需要注意的是美國政府預算赤字預計將一路攀升，利息支出沉重，但依過去經驗，當赤字率大幅回落後，美股常跟隨出現顯著修正，因此適度的赤字率並非壞事、有利風險性資產。

趨勢二：印度穩居全球第五大經濟體 南亞巨人經濟增長傲視全球

印度擁有超過14億人口紅利，國內消費支出、資本支出保持向上趨勢，IMF預估印度2024年GDP成長7%、2025年亦達6.5%。印度擁有龐大年輕的勞動力、及持續投入的基礎建設，加上全球去中化吸引跨國企業錢進印度，2024年前八個月FDI(Foreigndirect investment)大幅成長28%；另一方面，外匯存底創新高達7049億美元，排名全球第四，為穩定印度匯市奠定雄厚基礎。加上過去九年印度總理莫迪推動「印度製造」計畫，吸引1,490億美元的海外直接投資，國際科技大廠陸續進入布局，預計2025年底印度製造業占GDP比重將達25%。在莫迪3.0計劃中祭出減稅、增支、降赤字，並加碼基礎設施建設，目標為2047年將GDP提升到30兆美元。

吳傳文指出，自2020年以來，印度在MSCI新興市場指數中的權重由8%大幅增加至20%。疫情後，市值超過百億美元的印度上市企業由30家大幅增加至100家，數量是韓國、台灣的4-5倍。加上印度企業資產負債表強勁，令股市維持長多，預估明年EPS增長15%。投資人選擇時可著重內需產業，如學名藥(印度學名藥占全球的20%，有世界藥房之稱)，且印度股市與美股連動性較低，若國際股市出現動盪，往往可有對沖的效果。需注意的是印度農業人口比例高，全球極端氣候增加，將對印度就業市場產生影響，另外，MSCI印度指數12個月預估本益比高達25.7倍，股市有高估值風險，建議投資人對增加印度市場配置持謹慎態度。

趨勢三：AI賦能機器人 應用拓展無限

1990年以來，日本、德國勞動力顯著下滑，逐步增加機器人應用，以彌補汽車為主製造業的缺工問題。發展至今，機器人主要用於汽車生產、倉儲等勞力密集產業，缺工且側重製造業的德、日、中、美為機器人主要應用國家。目前機器人負擔的任務仍以人類所預先設定好的場景為主；不過，隨著傳感器、鏡頭的應用，尤其是引入AI功能後，將可降低人類介入比例。預估人形機器人即將邁入高度成長期，其市場規模可望由2025年的5億美元，至2030年大幅成長至62.5億，2035年更進一步增長至300億 / 150萬台，成為搭上AI熱潮的高速成長產業。

吳傳文表示，根據彭博預估，以全球市場為主的Global X機器人與人工智慧指數，及台股中AI機器人概念股，明年EPS年增率分別為33.8%、19.4%，皆優於標普500指數及台灣加權指數。2024年初以來以台股中的AI機器人概念股表現較佳，累積上漲逾70%，優於大盤表現，建議投資人可擇機提前卡位。

趨勢四：智慧家庭將隨邊緣AI發展更趨成熟

AI除了製造業上的應用外，邊緣AI也成為智慧家庭裝置的一大助力。根據Advanced Television調查，截至2023年，美國家庭擁有至少一台智慧裝置的比重雖然持續上升，但仍有55%家庭尚未擁有智慧裝置，同時有78%的潛在購屋族有意願添購智慧裝置。2024年是AI運算從雲端逐步轉向邊緣的關鍵年度，2025年除了電腦、手機之外的終端裝置，將會有更多應用。預估至2032年智慧家庭規模將達5818億美元，複合成長率達 21.8%。預計未來幾年智慧家庭將在降息、換機需求、購屋剛需的帶動下，業績持續走揚。

2022年10月起蘋果、Google等國際大廠聯合訂定Matter協議，統一智慧裝置的連接標準。未來物聯網將在強化連線品質、資料傳輸速度，同時伴隨低功耗，和資料安全性上全面發展。除了CPU、GPU等高端運算晶片，半導體在家庭裝置的MCU、MPU運算晶片，也將受惠智慧家庭發展，迎來需求成長。吳傳文指出，目前物聯網相關類股估值位階相對便宜，而獲利成長優於大盤；而智慧裝置拉貨潮或成為MCU大廠股價另一個助力，投資人可考慮布局此兩大類股。

趨勢五：AI加速新藥開發 製藥商機無限

AI在生物製藥市場中的應用可區分為藥物發現、 精準醫學、醫學影像與診斷、研究等4大領域，預期2023~2034年AI應用於生物製藥的市場規模複合年增長率達32.25%。以北美地區居主導地位(占全球46%)，而亞太地區近年研發投入擴張快速，對AI應用的解決方案需求強烈。隨全球人口結構老化、慢性病的普遍，刺激了對藥物的需求，2023年全球藥品市場規模約1.6兆美元，預估至2033年市場規模將逾2.8兆美元，年複合成長率6.15%。而透過AI演算法加速找出大型數據的關聯性與模式，可望大幅縮短新藥開發時間、降低廠商研發成本。

吳傳文指出，2025年醫療保健產業盈餘展望強勁，EPS成長率可達21%，與熱門的科技產業相當，亦高於標普500的14.5%。而在AI應用加速新藥發展的助益下，預估製藥產業EPS成長率可望高達31.9%。此外，受惠於全球控糖減重商機仍在延續，減肥藥製藥大廠業績強勁、股價表現強勢，帶動今年製藥產業指數穩健走揚。隨全球邁入高齡化社會，對慢性病藥物需求將與日俱增，而AI應用加速新藥突破，明星藥物商機擴大指日可待，投資人可以及早布局。