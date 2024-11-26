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光存款就700萬？她不解台灣人為何都很有錢 嘆「財富概念快被顛覆」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇台灣有錢人是不是真的很多，還是只是看到某種偏差而已。 示意圖／ingimage
一名網友好奇台灣有錢人是不是真的很多，還是只是看到某種偏差而已。 示意圖／ingimage

台灣人真的普遍有錢嗎？一名網友在Dcard好奇發問，怎麼覺得好像很多人都很有錢的感覺，有的人以為自己很窮，長大後才發現爸媽早就幫忙存款8位數了，也有的人戶頭隨便一拿出來，就是好幾百千萬，貼文一出，引起兩極化討論。

原po表示，按照行政院主計處統計，每戶家庭的總資產平均也就1638萬元，「但是感覺一堆人光是現金存款就700萬元了」，甚至很多家長說會從小幫孩子存錢，等到他們長大就會有好幾百萬。原po也說，雖然長輩留下來的遺產會有一大筆，可是幾個兄弟姐妹分一分，每個大人能分到1千萬也算是不錯了，是要怎麼幫自己的小孩存款700萬？

他透露自己算是同儕之中的小康家庭，即便身上有存款但也只有100萬出頭，這樣甚至還算是比多數人還多了，不過自從看到一堆人都身價7到8位數之後，真的感覺財富概念快被顛覆，「是台灣人真的富有到難以想像，還是我看到的只是倖存者偏差？」

貼文一出，不少人留言「台灣人是真的很有錢啊，去歐洲跟團一趟十幾二十萬還團團客滿，之前去遇到退休老師團還幾乎每個月都出國」、「產業問題吧，我周遭的人從事醫療業都超有錢，錢隨便花沒問題，親戚也是從事科技業、大學教授等等也都超有錢，聚餐幾乎都是他們輪流請客，然後還可以帶著一家老小一年出國玩好幾次，只要有假可請基本上都是直接飛出國」。

甚至有人說「親戚有錢到3個小孩成年各給1000萬學投資理財」、「階級複製而已」、「有錢人多到靠杯，只是金字塔底部的人還是比較多」、「貧富差距真的很大，上次搭車聽到年輕人聊天，他們家裡去看房竟是9000萬，這對小資族的小弟，根本一輩子也辦不到啊」。

其他人亦分享理財心法，「我本身家境沒有這麼富裕只能靠自己，打工賺錢到現在出社會慢慢理財，畢業前固定投資大盤，現在畢業幾年了薪水收入變高加入一些積極報酬的標的存股，固定定期定額006208+00935」、「我家很窮，沒錢沒車沒房家人還生病，我自己薪水就很一般4萬塊，沒特別存錢，有閒錢就買買股票而已，沒有定期定額，30歲存款也超過100萬了，覺得不要亂花錢然後正常生活，至少都會有點存款」。

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